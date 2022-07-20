«Газпром» не получил документов на поставку турбины для «Северного потока»

В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении мощности «Северного потока» из-за проблем с оборудованием в точке его входа — компрессорной станции «Портовая». В компании рассказали, что немецкая Siemens вовремя не вернула турбину с ремонта. В Siemens сообщили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, однако санкции страны запрещают ей возвращать турбину России. После переговоров с властями Германии Канада решила вернуть оборудование. По данным газеты «Коммерсантъ», 17 июля турбину отправили самолетом в Германию, откуда доставят в Россию.