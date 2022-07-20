«Газпром» не получил документов на поставку турбины для «Северного потока»
«Газпром» не получил официальных документов на поставку газотурбинного двигателя для «Северного потока» из Канады в Россию, сообщила пресс-служба компании. Немецкая Siemens не вернула турбину с ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций, однако позднее власти страны согласились отправить ее в Россию.
«Несмотря на ранее направленные запросы, «Газпром» на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС», — говорится в сообщении.
Компания снова попросила Siemens предоставить документы на турбину и обратила внимание, что гарантированный возврат двигателя, отправленного на ремонт, в условиях санкций и последующий капитальный ремонт других двигателей для «Портовой» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию «Северного потока».
В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении мощности «Северного потока» из-за проблем с оборудованием в точке его входа — компрессорной станции «Портовая». В компании рассказали, что немецкая Siemens вовремя не вернула турбину с ремонта. В Siemens сообщили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, однако санкции страны запрещают ей возвращать турбину России. После переговоров с властями Германии Канада решила вернуть оборудование. По данным газеты «Коммерсантъ», 17 июля турбину отправили самолетом в Германию, откуда доставят в Россию.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса