Глава Еврокомиссии сообщила о заполнении газохранилищ в Европе на 62%
Уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе составляет 62% от всех мощностей, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя план действий Еврокомиссии по газу, передает ТАСС. Она отметила, что при этом «поток российского газа в ЕС составляет не более одной трети от показателей [июля] прошлого года».
При этом сегодня ЕС попросил страны сократить спрос на газ на 15% с 1 августа до 31 марта 2023 г., предупредив о возможных трудностях с топливом зимой, если поставки газа из России прекратятся. Страны должны будут представить планы по добровольному сокращению потребления газа к концу сентября. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в случае если страны не начнут экономить топливо самостоятельно, а цены на газ продолжат расти, Еврокомиссия сможет принудительно сократить спрос.
Европейские страны ожидают, что «Северный поток», приостановивший деятельность с 11 по 21 июля для проведения плановых работ, не возобновит прокачку газа в Европу. Об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан: «Мы работаем, основываясь на предположении, что он [газопровод] не вернется к работе. И в этом случае надо будет принять необходимые меры».
Согласно данным платформы Gas Infrastructure Europe (GIE), меньше всего заполнены ПХГ Венгрии, Болгарии и Латвии – на 44,71%, 37,87% и 47,59% соответственно. Хранилища в Португалии и Польше достигли уровней запасов в 100% и 97,53% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 64,59%, Франции — на 68,37%, Италии — на 64,83%.
Ранее страны ЕС сообщали о намерении заполнить хранилища минимум на 80% к приближающейся зиме, на 90% – к последующим зимним сезонам.
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