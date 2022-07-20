Глава Еврокомиссии сообщила о заполнении газохранилищ в Европе на 62%

При этом сегодня ЕС попросил страны сократить спрос на газ на 15% с 1 августа до 31 марта 2023 г., предупредив о возможных трудностях с топливом зимой, если поставки газа из России прекратятся. Страны должны будут представить планы по добровольному сокращению потребления газа к концу сентября. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в случае если страны не начнут экономить топливо самостоятельно, а цены на газ продолжат расти, Еврокомиссия сможет принудительно сократить спрос.