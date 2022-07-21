Байден сообщил, что болен раком
Президент США Джо Байден во время встречи по борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, рассказал, что болен раком, передает издание New York Post.
Во время выступления он вспомнил город Клеймонт (штат Делавэр), в котором провел детство. Он отметил, что в окружении этого города находилось много нефтеперерабатывающих заводов. «Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал Байден.
Позже в пресс-службе Белого дома уточнили, что Байден имел в виду раковое образование на коже, которое ему удалили еще до вступления в должность президента. В таком случае непонятно, почему президент решил описать свой опыт лечения рака глаголом настоящего времени, пишет издание.
Байдену 79 лет. В заключении личного врача президента Кевина О'Коннора, которое было опубликовано пресс-службой Белого дома, отмечается, что наблюдение за состоянием кожи Байдена после удаления немеланомных образований продолжается, «сейчас нет никаких подозрений на рак кожи» и потому брать биопсию не требуется.
Раковые заболевания кожи чрезвычайно распространены среди пожилых людей, в особенности — среди тех, кто в молодости не использовал солнцезащитные средства. При этом, как правило, рак кожи не представляет серьезной угрозы для жизни.
В ноябре 2021 г. у Байдена также удалили полип в 3 мм — тубулярную аденому в восходящей кишке, которая, хотя и является доброкачественной, но считается предраковым образованием и развивается достаточно медленно, отмечено в заключении врача. Также он отметил, что подобное образование у него уже было удалено в 2008 г. При этом «у президента никогда не было рака толстой кишки», сказано в документе.
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