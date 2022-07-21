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Байден сообщил, что болен раком

Ведомости

Президент США Джо Байден во время встречи по борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, рассказал, что болен раком, передает издание New York Post.

Во время выступления он вспомнил город Клеймонт (штат Делавэр), в котором провел детство. Он отметил, что в окружении этого города находилось много нефтеперерабатывающих заводов. «Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал Байден.

Позже в пресс-службе Белого дома уточнили, что Байден имел в виду раковое образование на коже, которое ему удалили еще до вступления в должность президента. В таком случае непонятно, почему президент решил описать свой опыт лечения рака глаголом настоящего времени, пишет издание.

Байдену 79 лет. В заключении личного врача президента Кевина О'Коннора, которое было опубликовано пресс-службой Белого дома, отмечается, что наблюдение за состоянием кожи Байдена после удаления немеланомных образований продолжается, «сейчас нет никаких подозрений на рак кожи» и потому брать биопсию не требуется.

Раковые заболевания кожи чрезвычайно распространены среди пожилых людей, в особенности — среди тех, кто в молодости не использовал солнцезащитные средства. При этом, как правило, рак кожи не представляет серьезной угрозы для жизни.

В ноябре 2021 г. у Байдена также удалили полип в 3 мм — тубулярную аденому в восходящей кишке, которая, хотя и является доброкачественной, но считается предраковым образованием и развивается достаточно медленно, отмечено в заключении врача. Также он отметил, что подобное образование у него уже было удалено в 2008 г. При этом «у президента никогда не было рака толстой кишки», сказано в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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