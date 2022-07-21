Байден сообщил, что болен раком

В ноябре 2021 г. у Байдена также удалили полип в 3 мм — тубулярную аденому в восходящей кишке, которая, хотя и является доброкачественной, но считается предраковым образованием и развивается достаточно медленно, отмечено в заключении врача. Также он отметил, что подобное образование у него уже было удалено в 2008 г. При этом «у президента никогда не было рака толстой кишки», сказано в документе.