Песков: у Путина все в порядке со здоровьем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о здоровье Владимира Путина. По его словам, со здоровьем у главы государства все нормально.
Отвечая на вопрос журналистов, Песков сказал, что Путин чувствует себя хорошо. «У него все нормально со здоровьем», — подчеркнул представитель президента (цитата по «Интерфакс»). Публикации в украинских и западных СМИ о болезни президента Песков назвал «утками».
Накануне на форуме «Сильные идеи для нового времени» Путин периодически покашливал. Позже президент назвал причиной своего кашля работу кондиционеров на встрече с президентами Ирана и Турции в Тегеране. «Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — сказал он.
Песков отметил, что в Тегеране действительно была жара, а под кондиционерами прохладно. Из-за резкой смены температур осип и он. «Я тоже осип. У меня то же самое. Не знаю, как было у других членов делегации. Так бывает. Ничего страшного», — добавил пресс-секретарь.
Ранее о здоровье президента РФ высказался директор ЦРУ Уильям Бернс. Он отметил, что, несмотря на разные слухи, Путин «слишком здоров». Бернс уточнил, что это неофициальная оценка разведки.
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