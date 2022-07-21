Песков: у Путина все в порядке со здоровьем

Песков отметил, что в Тегеране действительно была жара, а под кондиционерами прохладно. Из-за резкой смены температур осип и он. «Я тоже осип. У меня то же самое. Не знаю, как было у других членов делегации. Так бывает. Ничего страшного», — добавил пресс-секретарь.