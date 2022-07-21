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Песков: у Путина все в порядке со здоровьем

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о здоровье Владимира Путина. По его словам, со здоровьем у главы государства все нормально.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков сказал, что Путин чувствует себя хорошо. «У него все нормально со здоровьем», — подчеркнул представитель президента (цитата по «Интерфакс»). Публикации в украинских и западных СМИ о болезни президента Песков назвал «утками».

Накануне на форуме «Сильные идеи для нового времени» Путин периодически покашливал. Позже президент назвал причиной своего кашля работу кондиционеров на встрече с президентами Ирана и Турции в Тегеране. «Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — сказал он. 

Песков отметил, что в Тегеране действительно была жара, а под кондиционерами прохладно. Из-за резкой смены температур осип и он. «Я тоже осип. У меня то же самое. Не знаю, как было у других членов делегации. Так бывает. Ничего страшного», — добавил пресс-секретарь. 

Ранее о здоровье президента РФ высказался директор ЦРУ Уильям Бернс. Он отметил, что, несмотря на разные слухи, Путин «слишком здоров». Бернс уточнил, что это неофициальная оценка разведки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных