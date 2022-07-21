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Директор ЦРУ заявил, что Путин «слишком здоров»

Ведомости

Директор ЦРУ Уильям Бернс прокомментировал слухи о болезни президента России Владимира Путина. По его словам, Путин «слишком здоров». 

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — отметил Бернс на на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института (цитата по «РИА Новости»). 

Ранее российский президент объяснил свой кашель во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» работой кондиционеров на встрече с президентами Ирана и Турции в Тегеране. «Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — сказал он.  

В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг слухи об ухудшении здоровья Владимира Путина. «Президент В. В. Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — отметил Лавров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных