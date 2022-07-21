Директор ЦРУ заявил, что Путин «слишком здоров»

В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг слухи об ухудшении здоровья Владимира Путина. «Президент В. В. Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — отметил Лавров.