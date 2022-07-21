Директор ЦРУ заявил, что Путин «слишком здоров»
Директор ЦРУ Уильям Бернс прокомментировал слухи о болезни президента России Владимира Путина. По его словам, Путин «слишком здоров».
«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — отметил Бернс на на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института (цитата по «РИА Новости»).
Ранее российский президент объяснил свой кашель во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» работой кондиционеров на встрече с президентами Ирана и Турции в Тегеране. «Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — сказал он.
В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг слухи об ухудшении здоровья Владимира Путина. «Президент В. В. Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — отметил Лавров.
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