Лавров опроверг слухи о болезни Путина

«Президент В. В. Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит», — ответил Лавров на вопрос, верна ли информация, что Путин болен и что он злится, потому что его первоначальный план не был выполнен.