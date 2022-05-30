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Лавров опроверг слухи о болезни Путина

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию, что президент Владимир Путин болен. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу TF1.

«Президент В. В. Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит», — ответил Лавров на вопрос, верна ли информация, что Путин болен и что он злится, потому что его первоначальный план не был выполнен.

В конце марта Лавров опроверг информацию о проблемах со здоровьем у министра обороны России Сергея Шойгу, назвав подобные сообщения «бредятиной» и «откровенной ложью», писали «РИА Новости». На тот момент Шойгу не появлялся на публике после совещания Путина с постоянными членами Совета безопасности 11 марта.

В ноябре 2020 г. газета The Sun сообщила, что Путин планирует уйти в отставку в начале следующего года из-за связанных со здоровьем опасений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такую информацию чушью. «Здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная, у президента все хорошо. Здоровье отменное», — заявил Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных