Лавров опроверг слухи о болезни Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию, что президент Владимир Путин болен. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу TF1.
«Президент В. В. Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит», — ответил Лавров на вопрос, верна ли информация, что Путин болен и что он злится, потому что его первоначальный план не был выполнен.
В конце марта Лавров опроверг информацию о проблемах со здоровьем у министра обороны России Сергея Шойгу, назвав подобные сообщения «бредятиной» и «откровенной ложью», писали «РИА Новости». На тот момент Шойгу не появлялся на публике после совещания Путина с постоянными членами Совета безопасности 11 марта.
В ноябре 2020 г. газета The Sun сообщила, что Путин планирует уйти в отставку в начале следующего года из-за связанных со здоровьем опасений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такую информацию чушью. «Здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная, у президента все хорошо. Здоровье отменное», — заявил Песков.