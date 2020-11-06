Песков опроверг сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о скорой отставке главы государства Владимира Путина по состоянию здоровья.
«Здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная, у президента все хорошо. Здоровье отменное», — сказал Песков журналистам. На вопрос о планах президента уйти в отставку представитель Кремля ответил «Нет».
Ранее 6 ноября газета The Sun сообщила, что Путин планирует уйти в отставку в начале следующего года из-за связанных со здоровьем опасений.