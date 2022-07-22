Депутат Рады предложил конфисковывать у России транзитный газ

В январе бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине придется «воровать» российский газ, если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. По его словам, реакция России в таком случае непредсказуема. Отмечалось, что «Газпром» может прекратить транзит по территории Украины и расторгнуть контракт, заключенный со страной в 2019 г. (его срок истекает в 2024 г.).