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Политика

Депутат Рады предложил конфисковывать у России транзитный газ

Ведомости

Депутат и экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что Украине следует конфисковывать «остаток» российского газа из транзитных трубопроводов. Такое мнение он высказал в колонке для издания «Украинская правда».

«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал Разумков (цитата по «РИА Новости»).

Он признал, что у Украины есть обязательства перед международными партнерами, которые она как транзитер должна выполнять. Депутат добавил, что властям и «Нафтогазу» следует разработать стратегический план развития этой отрасли.

В январе бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине придется «воровать» российский газ, если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. По его словам, реакция России в таком случае непредсказуема. Отмечалось, что «Газпром» может прекратить транзит по территории Украины и расторгнуть контракт, заключенный со страной в 2019 г. (его срок истекает в 2024 г.).

Сейчас «Газпром» продолжает транзит газа через Украину в штатном порядке. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что «Газпром» выполняет свои обязательства по контрактам и готов качать в Европу «столько газа, сколько нужно». В связи с этим Путин заявил, что запуск «Северного потока — 2» позволит увеличить объемы поставок газа в Европу.

Однако в Европе считают, что введение в эксплуатацию газопровода сделает ЕС еще более зависимым от российских энергоресурсов. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что возможное начало работы «Северного потока — 2» станет поражением для Германии и всей Европы перед Россией. Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2» после того, как российские власти признали независимость ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных