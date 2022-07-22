Депутат Рады предложил конфисковывать у России транзитный газ
Депутат и экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что Украине следует конфисковывать «остаток» российского газа из транзитных трубопроводов. Такое мнение он высказал в колонке для издания «Украинская правда».
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал Разумков (цитата по «РИА Новости»).
Он признал, что у Украины есть обязательства перед международными партнерами, которые она как транзитер должна выполнять. Депутат добавил, что властям и «Нафтогазу» следует разработать стратегический план развития этой отрасли.
В январе бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине придется «воровать» российский газ, если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. По его словам, реакция России в таком случае непредсказуема. Отмечалось, что «Газпром» может прекратить транзит по территории Украины и расторгнуть контракт, заключенный со страной в 2019 г. (его срок истекает в 2024 г.).
Сейчас «Газпром» продолжает транзит газа через Украину в штатном порядке. Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что «Газпром» выполняет свои обязательства по контрактам и готов качать в Европу «столько газа, сколько нужно». В связи с этим Путин заявил, что запуск «Северного потока — 2» позволит увеличить объемы поставок газа в Европу.
Однако в Европе считают, что введение в эксплуатацию газопровода сделает ЕС еще более зависимым от российских энергоресурсов. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что возможное начало работы «Северного потока — 2» станет поражением для Германии и всей Европы перед Россией. Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2» после того, как российские власти признали независимость ДНР и ЛНР.
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