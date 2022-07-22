Вице-канцлер ФРГ назвал запуск «Северного потока — 2» поражением для ЕС

20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для «Северного потока» уже находится в пути и будет доставлена вовремя. По ее словам, теперь у России не будет предлога не возобновлять поставки газа по трубопроводу. Позже агентство Reuters сообщило, что турбина застряла в Германии , потому что якобы Москва не дала разрешения на его обратную транспортировку. Германия увидела в сокращении поставок политические причины.