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Политика

Вице-канцлер ФРГ назвал запуск «Северного потока — 2» поражением для ЕС

Ведомости

Начало работы «Северного потока — 2» стало бы поражением для Германии и всей Европы перед Россией. Такое мнение вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказал в интервью телеканалу ZDF. 

Хабек отметил, что запуск газопровода будет означать, что Москве удалось преодолеть санкции Евросоюза и добиться поставленных целей. Он подчеркнул, что Германия выступает против ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». «Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать», — сказал вице-канцлер. Он добавил, что Европе нельзя еще больше зависеть от российского газа. 

Хабек также заявил, что возобновление поставок газа по «Северному потоку» не стоит рассматривать как признак надежности. По его словам, Германии нужно найти альтернативных поставщиков энергоресурсов и обратить внимание на экономию газа. 

Комментируя ситуацию с турбиной компании Siemens, министр экономики назвал проблему «надуманной» и отметил «неубедительную игру» России. Он добавил, что у «Газпрома» достаточно турбин для полноценного функционирования «Северного потока». 

Ранее поставки газа по «Северному потоку» возобновились после окончания техобслуживания. Однако объемы газа так и остались на доремонтном уровне — 40%.  

В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении мощности «Северного потока» до 40% из-за проблем с оборудованием. Сложности возникли из-за того, что Siemens не вернула после ремонта турбину для компрессорной станции «Портовая». Siemens объяснила, что отправила оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели. Однако из-за введенных страной санкций в отношении России обратно турбину доставить невозможно. 

В результате переговоров властей Канады и Германии, которая получает газ по «Северному потоку», Оттава решила вернуть оборудование Германии, которая отправит его в Россию. 

20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для «Северного потока» уже находится в пути и будет доставлена вовремя. По ее словам, теперь у России не будет предлога не возобновлять поставки газа по трубопроводу. Позже агентство Reuters сообщило, что турбина застряла в Германии , потому что якобы Москва не дала разрешения на его обратную транспортировку. Германия увидела в сокращении поставок политические причины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных