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Белоруссия назначила нового посла в России

Ведомости

Новым послом Белоруссии в России станет Дмитрий Крутой. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали назначение нового белорусского посла в РФ, сообщает пресс-служба президента республики.

«Владимира Семашко на этой должности сменяет Заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Владимир Семашко занимал должность посла Белоруссии в России с 2018 г. В 2019 г. он был наделен полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности республики в рамках Союзного государства. 

Дмитрий Крутой стал самым молодым министром в правительстве Белоруссии: с 2018 по 2019 г. он занимал должность министра экономики Республики Беларусь. На тот момент Крутому было 37 лет. В декабре 2019 г. его назначили на пост первого заместителя премьер-министра Белоруссии, после чего его назначили на должность заместителя главы администрации при президенте Лукашенко.

В конце августа 2020 г. Крутой был включен в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в Латвию, пятилетний запрет на въезд в Эстонию и Литву из-за событий во время президентских выборов 9 август, писал «Интерфакс». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных