Белоруссия назначила нового посла в России

Дмитрий Крутой стал самым молодым министром в правительстве Белоруссии: с 2018 по 2019 г. он занимал должность министра экономики Республики Беларусь. На тот момент Крутому было 37 лет. В декабре 2019 г. его назначили на пост первого заместителя премьер-министра Белоруссии, после чего его назначили на должность заместителя главы администрации при президенте Лукашенко.