Белоруссия назначила нового посла в России
Новым послом Белоруссии в России станет Дмитрий Крутой. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали назначение нового белорусского посла в РФ, сообщает пресс-служба президента республики.
«Владимира Семашко на этой должности сменяет Заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Владимир Семашко занимал должность посла Белоруссии в России с 2018 г. В 2019 г. он был наделен полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности республики в рамках Союзного государства.
Дмитрий Крутой стал самым молодым министром в правительстве Белоруссии: с 2018 по 2019 г. он занимал должность министра экономики Республики Беларусь. На тот момент Крутому было 37 лет. В декабре 2019 г. его назначили на пост первого заместителя премьер-министра Белоруссии, после чего его назначили на должность заместителя главы администрации при президенте Лукашенко.
В конце августа 2020 г. Крутой был включен в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в Латвию, пятилетний запрет на въезд в Эстонию и Литву из-за событий во время президентских выборов 9 август, писал «Интерфакс».
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