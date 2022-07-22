NYT: ВСУ планируют начать контрнаступление на юге Украины
Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
Издание ссылается на заявления официальных лиц Украины, которые ранее сообщали об атаках на юге страны при помощи ракет большой дальности и артиллерии. В пример приводится Антоновский мост в Херсонской области, по которому украинские военные нанесли удар 21 июля с помощью американских ракетных систем залпового огня HIMARS.
Аналитики NYT считают, что атаки ВСУ могут предвещать начало контрнаступления на юге Украины. По данным газеты, украинские военные вырабатывают новую стратегию, как им использовать оружие, предоставленное западными странами. Так, официальные лица заявляют о потенциальных планах взорвать мосты и плацдармы у реки Днепр, перерезав российские пути снабжения, и атаковать Херсон.
Тем не менее отмечается, что США и страны Европы не спешат отправлять на Украину слишком много техники, поскольку опасаются, что Киев начнет контратаку слишком рано. В Пентагоне также беспокоятся об истощении собственных запасов оружия. Военные аналитики же считают, что еще слишком рано говорить о коренном переломе. Они отмечают хаос и нестабильность на линии фронта.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.
Западные страны в ответ на это резко усилили антироссийское санкции, также они оказывают военную помощь Украине. Ранее на Украину были поставлены американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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