NYT: ВСУ планируют начать контрнаступление на юге Украины

Тем не менее отмечается, что США и страны Европы не спешат отправлять на Украину слишком много техники, поскольку опасаются, что Киев начнет контратаку слишком рано. В Пентагоне также беспокоятся об истощении собственных запасов оружия. Военные аналитики же считают, что еще слишком рано говорить о коренном переломе. Они отмечают хаос и нестабильность на линии фронта.