Грузинский депутат обвинил США в поддержке радикальной оппозиции

28 июня из правящей партии Грузии «Грузинская мечта» вышло три депутата — Дмитрий Хундадзе, Созар Субари и Михаил Кавелашвили, писал «Интерфакс». По их словам, у них нет разногласий с партией, кроме как по одному вопросу — «в какой дозе представлять правду обществу и должно ли общество быть более информированным». «Желающих втянуть Грузию в войну много, и среди них весьма влиятельные лица. Если ружье однажды выстрелит, ты уже не управляешь процессом. Сегодня гарантом того, что Грузия не включится в войну, является народ, и он должен знать правду», — сказал Субари.