Грузинский депутат обвинил США в поддержке радикальной оппозиции
Грузинский депутат Дмитрий Хундадзе обвинил посла США Келли Дегнан и дипломатов американского посольства в поддержке радикальной оппозиции в Грузии, сообщает ТАСС.
«Насколько нам известно, посольство США должно функционировать для всех граждан Грузии, а не только для радикальной оппозиции и их личных неправительственных организаций. Это — выборочная дипломатия», — сообщил Хундадзе в открытом письме главе пресс-службы госдепартамента США Неду Прайсу.
Обвинения Хундадзе заключаются в том, что посол США не абстрагировался от пропаганды оппозиции страны, которая втягивает Грузию в конфликт с Россией, а также в том, что отказ ЕС в предоставлении Грузии статуса кандидата привел к еще большему расколу в обществе и породил чувство несправедливости.
28 июня из правящей партии Грузии «Грузинская мечта» вышло три депутата — Дмитрий Хундадзе, Созар Субари и Михаил Кавелашвили, писал «Интерфакс». По их словам, у них нет разногласий с партией, кроме как по одному вопросу — «в какой дозе представлять правду обществу и должно ли общество быть более информированным». «Желающих втянуть Грузию в войну много, и среди них весьма влиятельные лица. Если ружье однажды выстрелит, ты уже не управляешь процессом. Сегодня гарантом того, что Грузия не включится в войну, является народ, и он должен знать правду», — сказал Субари.
20 июля Субари совместно с Хундадзе обвинили посла США в давлении на судью Лашу Чхиквадзе, который приговорил оппозиционного медиаменеджера Нику Гварамию к тюремному заключению сроком на 3,5 года, сообщал «Коммерсантъ». Посол США после вынесения приговора сообщил Чхиквадзе, что тот вычеркнут из списка судей, что отправятся в США по программе повышения квалификации.
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