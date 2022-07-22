Газета
Политика

Грузинский депутат обвинил США в поддержке радикальной оппозиции

Ведомости

Грузинский депутат Дмитрий Хундадзе обвинил посла США Келли Дегнан и дипломатов американского посольства в поддержке радикальной оппозиции в Грузии, сообщает ТАСС. 

«Насколько нам известно, посольство США должно функционировать для всех граждан Грузии, а не только для радикальной оппозиции и их личных неправительственных организаций. Это — выборочная дипломатия», — сообщил Хундадзе в открытом письме главе пресс-службы госдепартамента США Неду Прайсу.

Обвинения Хундадзе заключаются в том, что посол США не абстрагировался от пропаганды оппозиции страны, которая втягивает Грузию в конфликт с Россией, а также в том, что отказ ЕС в предоставлении Грузии статуса кандидата привел к еще большему расколу в обществе и породил чувство несправедливости. 

28 июня из правящей партии Грузии «Грузинская мечта» вышло три депутата — Дмитрий Хундадзе, Созар Субари и Михаил Кавелашвили, писал «Интерфакс». По их словам, у них нет разногласий с партией, кроме как по одному вопросу — «в какой дозе представлять правду обществу и должно ли общество быть более информированным». «Желающих втянуть Грузию в войну много, и среди них весьма влиятельные лица. Если ружье однажды выстрелит, ты уже не управляешь процессом. Сегодня гарантом того, что Грузия не включится в войну, является народ, и он должен знать правду», — сказал Субари.

20 июля Субари совместно с Хундадзе обвинили посла США в давлении на судью Лашу Чхиквадзе, который приговорил оппозиционного медиаменеджера Нику Гварамию к тюремному заключению сроком на 3,5 года, сообщал «Коммерсантъ». Посол США после вынесения приговора сообщил Чхиквадзе, что тот вычеркнут из списка судей, что отправятся в США по программе повышения квалификации.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных