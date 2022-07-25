Постпреда России при ЕС Чижова выдвинули кандидатом в сенаторы от Карелии
Губернатор Карелии Олег Парфенчиков предложил назначить сенатором от региона постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова, говорится на сайте ЦИК республики. Парфенчиков подал документы в ЦИК для участия в губернаторских выборах 11 сентября этого года.
Также действующий губернатор предложил кандидатуры Александра Ракитина, который уже занимает пост сенатора от Карелии, и главного врача Городской детской поликлиники №1 Надежды Дрейзис.
Владимир Чижов занимает должность постоянного представителя России при ЕС с 2005 г. Ранее он работал в посольстве СССР в Греции, посольстве России на Кипре, занимал посты заместителя главы российской делегации в ОБСЕ и высокого представителя по мирному урегулированию в Боснии и Герцоговине. Также Чижов занимал различные должности в МИД России, связанные с Европой, Великобританией и Северной Ирландией, Кипром и Балканами.
В Совет Федерации входят по одному представителю от законодательного и исполнительного органов каждого субъекта Российской Федерации. Также президент России может назначить не более 30 представителей РФ в Совфеде, из которых не более семи можно назначить пожизненно. Сам президент, который покинул свой пост, может подать в Совфед письменное заявление и стать сенатором.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса