Постпреда России при ЕС Чижова выдвинули кандидатом в сенаторы от Карелии

В Совет Федерации входят по одному представителю от законодательного и исполнительного органов каждого субъекта Российской Федерации. Также президент России может назначить не более 30 представителей РФ в Совфеде, из которых не более семи можно назначить пожизненно. Сам президент, который покинул свой пост, может подать в Совфед письменное заявление и стать сенатором.