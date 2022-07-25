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Постпреда России при ЕС Чижова выдвинули кандидатом в сенаторы от Карелии

Ведомости

Губернатор Карелии Олег Парфенчиков предложил назначить сенатором от региона постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова, говорится на сайте ЦИК республики. Парфенчиков подал документы в ЦИК для участия в губернаторских выборах 11 сентября этого года.

Также действующий губернатор предложил кандидатуры Александра Ракитина, который уже занимает пост сенатора от Карелии, и главного врача Городской детской поликлиники №1 Надежды Дрейзис.

Владимир Чижов занимает должность постоянного представителя России при ЕС с 2005 г. Ранее он работал в посольстве СССР в Греции, посольстве России на Кипре, занимал посты заместителя главы российской делегации в ОБСЕ и высокого представителя по мирному урегулированию в Боснии и Герцоговине. Также Чижов занимал различные должности в МИД России, связанные с Европой, Великобританией и Северной Ирландией, Кипром и Балканами.

В Совет Федерации входят по одному представителю от законодательного и исполнительного органов каждого субъекта Российской Федерации. Также президент России может назначить не более 30 представителей РФ в Совфеде, из которых не более семи можно назначить пожизненно. Сам президент, который покинул свой пост, может подать в Совфед письменное заявление и стать сенатором.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных