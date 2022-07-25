Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом провокации в Славянске с подрывом гексана

Мизинцев пояснил, что целью провокации является обвинить российских военных «в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам» и осветить ситуацию с такой точки зрения в украинских и зарубежных СМИ. Генерал-полковник призвал ООН, Международный комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия обратить внимание на происходящее и повлиять на Киев, чтобы предотвратить катастрофу.