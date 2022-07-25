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Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом провокации в Славянске с подрывом гексана

Ведомости

Киев готовит провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 т. Об этом начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил в официальном Telegram-канале Минобороны России.

«В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 км. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов», — предупредил жителей Славянска Мизинцев.

По его словам, киевский режим «готов принести в жертву» не только собственных граждан, но и украинских военных, которые находятся в городе. 

Генерал-полковник уточнил, что гексан — мощный нейротоксин и канцероген. Если долго вдыхать пары гексана, то возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются быстрой утомляемостью, головными болями и снижением чувствительности.

Он добавил, что защититься от паров вещества можно, спрятавшись в помещении и плотно закрыв все двери и окна. В случае отравления же следует обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха. 

Мизинцев пояснил, что целью провокации является обвинить российских военных «в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам» и осветить ситуацию с такой точки зрения в украинских и зарубежных СМИ. Генерал-полковник призвал ООН, Международный комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия обратить внимание на происходящее и повлиять на Киев, чтобы предотвратить катастрофу.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина в свою очередь ввела военное положение и объявила мобилизацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных