Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом провокации в Славянске с подрывом гексана
Киев готовит провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 т. Об этом начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил в официальном Telegram-канале Минобороны России.
«В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 км. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов», — предупредил жителей Славянска Мизинцев.
По его словам, киевский режим «готов принести в жертву» не только собственных граждан, но и украинских военных, которые находятся в городе.
Генерал-полковник уточнил, что гексан — мощный нейротоксин и канцероген. Если долго вдыхать пары гексана, то возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются быстрой утомляемостью, головными болями и снижением чувствительности.
Он добавил, что защититься от паров вещества можно, спрятавшись в помещении и плотно закрыв все двери и окна. В случае отравления же следует обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха.
Мизинцев пояснил, что целью провокации является обвинить российских военных «в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам» и осветить ситуацию с такой точки зрения в украинских и зарубежных СМИ. Генерал-полковник призвал ООН, Международный комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия обратить внимание на происходящее и повлиять на Киев, чтобы предотвратить катастрофу.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина в свою очередь ввела военное положение и объявила мобилизацию.
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