В МИДе не исключили отказа Европы в выдаче россиянам шенгенских виз

Он добавил, что Россия выступает за сохранение возможности поездок россиян в Европу и жителей Европы в Россию и надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС. «Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — отметил Волынкин.