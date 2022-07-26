В МИДе не исключили отказа Европы в выдаче россиянам шенгенских виз
Министерство иностранных дел России не исключило, что страны Европы могут перестать выдавать россиянам шенгенские визы, заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью ТАСС.
Он рассказал, что МИД фиксирует призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, которые исходят от «одиозных» политиков и общественных деятелей, и воспринимает их соответственно. Однако консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии в России фактически полностью приостановили выдачу виз россиянам.
«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — подчеркнул Волынкин.
Он добавил, что Россия выступает за сохранение возможности поездок россиян в Европу и жителей Европы в Россию и надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС. «Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — отметил Волынкин.
18 июля РБК со ссылкой на данные турфирм сообщил, что в визовых центрах популярных у россиян стран Европы появились очереди на получение шенгенских виз: в визовых центрах Франции, Греции и Испании уже нет свободных окон на июль для подачи документов.
Ранее премьер-министр Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что Хельсинки пока не планируют прекращать выдачу россиянам туристических виз, однако ЕС заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.
Накануне постпред Украины при ЕС Алексей Макеев призвал страны Евросоюза не выдавать визы россиянам, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Соответствующий вопрос нужно включить в анкету, отметил он.
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