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В МИДе не исключили отказа Европы в выдаче россиянам шенгенских виз

Ведомости

Министерство иностранных дел России не исключило, что страны Европы могут перестать выдавать россиянам шенгенские визы, заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью ТАСС.

Он рассказал, что МИД фиксирует призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, которые исходят от «одиозных» политиков и общественных деятелей, и воспринимает их соответственно. Однако консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии в России фактически полностью приостановили выдачу виз россиянам.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — подчеркнул Волынкин.

Он добавил, что Россия выступает за сохранение возможности поездок россиян в Европу и жителей Европы в Россию и надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС. «Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — отметил Волынкин.

18 июля РБК со ссылкой на данные турфирм сообщил, что в визовых центрах популярных у россиян стран Европы появились очереди на получение шенгенских виз: в визовых центрах Франции, Греции и Испании уже нет свободных окон на июль для подачи документов.

Ранее премьер-министр Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что Хельсинки пока не планируют прекращать выдачу россиянам туристических виз, однако ЕС заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Накануне постпред Украины при ЕС Алексей Макеев призвал страны Евросоюза не выдавать визы россиянам, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Соответствующий вопрос нужно включить в анкету, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных