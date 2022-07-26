Медведев назвал политику европейцев «коктейлем из высокомерия и хамства»
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал политику европейцев в направлении России, он охарактеризовал ее как «отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, европейская политика, построенная на намерении «строго наказать Россию» сказывается на жизни самих жителей Европы. «Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в тёплых домах с водой. Главное — пусть русские страдают», — написал политик в своем Telegram-канале.
Медведев также отмечает, что цены на газ, нефть и уголь в других странах стоят куда дороже, а это вынуждает европейских политиков «сидеть на трёх стульях»: помогать Украине, вредить России, однако при этом и думать о своих людях.
«Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца», — отмечает зампред Совбеза.
Медведев и ранее критиковал Европу. 21 июля он заявил, что Россия не виновата в том, что жители Европы зимой будут «люто мерзнуть» в своих домах. В посте в своем канале зампред Совбеза перечислил 11 вещей, в которых, по его мнению, Россия не виновата. В перечне указаны самая высокая продуктовая инфляция в США и Европе, а также потери иностранных компаний из-за ухода с российского рынка и прочее.
19 июня глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал Медведева клоуном в ответ на его резкие заявления в адрес европейских политиков. «Медведев сегодня — клоун, мне очень жаль это говорить», — сказал он.
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