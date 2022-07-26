Медведев назвал политику европейцев «коктейлем из высокомерия и хамства»

Медведев и ранее критиковал Европу. 21 июля он заявил, что Россия не виновата в том, что жители Европы зимой будут «люто мерзнуть» в своих домах. В посте в своем канале зампред Совбеза перечислил 11 вещей, в которых, по его мнению, Россия не виновата. В перечне указаны самая высокая продуктовая инфляция в США и Европе, а также потери иностранных компаний из-за ухода с российского рынка и прочее.