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Политика

Медведев назвал политику европейцев «коктейлем из высокомерия и хамства»

Ведомости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал политику европейцев в направлении России, он охарактеризовал ее как «отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», написал политик в своем Telegram-канале. 

По мнению Медведева, европейская политика, построенная на намерении «строго наказать Россию» сказывается на жизни самих жителей Европы. «Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в тёплых домах с водой. Главное — пусть русские страдают», — написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев также отмечает, что цены на газ, нефть и уголь в других странах стоят куда дороже, а это вынуждает европейских политиков «сидеть на трёх стульях»: помогать Украине, вредить России, однако при этом и думать о своих людях. 

«Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца», — отмечает зампред Совбеза. 

Медведев и ранее критиковал Европу. 21 июля он заявил, что Россия не виновата в том, что жители Европы зимой будут «люто мерзнуть» в своих домах. В посте в своем канале зампред Совбеза перечислил 11 вещей, в которых, по его мнению, Россия не виновата. В перечне указаны самая высокая продуктовая инфляция в США и Европе, а также потери иностранных компаний из-за ухода с российского рынка и прочее. 

19 июня глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал Медведева клоуном в ответ на его резкие заявления в адрес европейских политиков. «Медведев сегодня — клоун, мне очень жаль это говорить», — сказал он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных