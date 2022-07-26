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Политика

Посол заявил о «разрушении отношений» России и Греции по вине Афин

Ведомости

Двусторонние отношения России и Греции разрушены из-за политики Афин. Об этом заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов эфире телеканала «Россия-24».

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — сообщил Маслов.

Посол отметил, что Греция уже давно ориентируется на Запад. «Давно был выбран курс на солидарность с общей западной линией. Ведь Греция — это член НАТО со стажем с 1952 года, член Евросоюза тоже со стажем», — пояснил Маслов.

При этом он заявил, что в Греции наблюдатели стали все чаще критиковать правительство за политику, проводимую в отношении России. По его словам, граждане недовольны тем, что «впервые за 200 лет Греция стала для России недружественной страной».

На прошлой неделе правительство расширило список недружественных стран. Его пополнили Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия. 

Ранее российский посол Павел Кузнецов обвинил Финляндию в практически полном прекращении сотрудничества Финляндии с Россией. Он отметил, что по инициативе Хельсинки заморожены практически все межправительственные и межведомственные контакты, а также рухнуло торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных