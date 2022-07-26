Посол заявил о «разрушении отношений» России и Греции по вине Афин
Двусторонние отношения России и Греции разрушены из-за политики Афин. Об этом заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов эфире телеканала «Россия-24».
«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — сообщил Маслов.
Посол отметил, что Греция уже давно ориентируется на Запад. «Давно был выбран курс на солидарность с общей западной линией. Ведь Греция — это член НАТО со стажем с 1952 года, член Евросоюза тоже со стажем», — пояснил Маслов.
При этом он заявил, что в Греции наблюдатели стали все чаще критиковать правительство за политику, проводимую в отношении России. По его словам, граждане недовольны тем, что «впервые за 200 лет Греция стала для России недружественной страной».
На прошлой неделе правительство расширило список недружественных стран. Его пополнили Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия.
Ранее российский посол Павел Кузнецов обвинил Финляндию в практически полном прекращении сотрудничества Финляндии с Россией. Он отметил, что по инициативе Хельсинки заморожены практически все межправительственные и межведомственные контакты, а также рухнуло торгово-экономическое сотрудничество двух стран.
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