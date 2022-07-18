Российский посол обвинил Финляндию в «полном замораживании контактов между странами»
За последние месяцы по инициативе Хельсинки прекратилось практически все сотрудничество Финляндии с Россией, включая межведомственные и межправительственные контакты. Такое заявление сделал российский посол Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».
«За последние месяцы наши финские — еще до недавнего времени добрые — друзья сделали все возможное, чтобы накопленный за последние десятилетия огромный потенциал двустороннего сотрудничества на всех уровнях и во всех областях практически перестал существовать. По инициативе финнов заморожены практически все межправительственные и межведомственные контакты», — цитирует Кузнецова ТАСС.
Он добавил, что из-за политики Финляндии рухнуло и торгово-экономическое сотрудничество двух стран. По словам посла, финский бизнес постепенно уходит из России, а на российские компании оказывается давление в Финляндии. «Прекращены все проекты и связи в области науки, образования, культуры, спорта. Разорваны контакты между регионами и городами-побратимами, общественными организациями», — пояснил Кузнецов.
Посол также затронул тему вступления Финляндии в НАТО. По его словам, само присоединение страны к альянсу не представляет серьезной угрозы для России. Другое дело, что если в Финляндии появятся военные базы и вооружение НАТО. «В этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые адекватные ответные меры для обеспечения своей безопасности», — заявил Кузнецов.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Вступление стран в альянс блокировала Турция, потому что Хельсинки и Осло поддерживали Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.
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