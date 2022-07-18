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Политика

Российский посол обвинил Финляндию в «полном замораживании контактов между странами»

Ведомости

За последние месяцы по инициативе Хельсинки прекратилось практически все сотрудничество Финляндии с Россией, включая межведомственные и межправительственные контакты. Такое заявление сделал российский посол Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».  

«За последние месяцы наши финские — еще до недавнего времени добрые — друзья сделали все возможное, чтобы накопленный за последние десятилетия огромный потенциал двустороннего сотрудничества на всех уровнях и во всех областях практически перестал существовать. По инициативе финнов заморожены практически все межправительственные и межведомственные контакты», — цитирует Кузнецова ТАСС. 

Он добавил, что из-за политики Финляндии рухнуло и торгово-экономическое сотрудничество двух стран. По словам посла, финский бизнес постепенно уходит из России, а на российские компании оказывается давление в Финляндии. «Прекращены все проекты и связи в области науки, образования, культуры, спорта. Разорваны контакты между регионами и городами-побратимами, общественными организациями», — пояснил Кузнецов. 

Посол также затронул тему вступления Финляндии в НАТО. По его словам, само присоединение страны к альянсу не представляет серьезной угрозы для России. Другое дело, что если в Финляндии появятся военные базы и вооружение НАТО. «В этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые адекватные ответные меры для обеспечения своей безопасности», — заявил Кузнецов. 

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Вступление стран в альянс блокировала Турция, потому что Хельсинки и Осло поддерживали Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.

В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Спустя неделю министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран - членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных