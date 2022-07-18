Российский посол обвинил Финляндию в «полном замораживании контактов между странами»

Посол также затронул тему вступления Финляндии в НАТО. По его словам, само присоединение страны к альянсу не представляет серьезной угрозы для России. Другое дело, что если в Финляндии появятся военные базы и вооружение НАТО. «В этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые адекватные ответные меры для обеспечения своей безопасности», — заявил Кузнецов.