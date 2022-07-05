Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО
Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран-членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс, сообщил ТАСС. После ратификации документов всеми странами НАТО Финляндия и Швеция станут его членами.
«Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами», — заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Вступление стран в альянс блокировала Турция, потому что Хельсинки и Осло поддерживали Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.
Столтенберг объявил о решении пригласить Финляндию и Швецию в НАТО по итогам саммита в Мадриде 28-29 июня. Президент России Владимир Путин 30 июня заявил, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москву ничто не беспокоит с точки зрения их членства в НАТО. Однако в случае размещения в этих двух странах военных контингентов и инфраструктуры военного блока Россия ответит зеркально.