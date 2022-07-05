Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Столтенберг объявил о решении пригласить Финляндию и Швецию в НАТО по итогам саммита в Мадриде 28-29 июня. Президент России Владимир Путин 30 июня заявил, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москву ничто не беспокоит с точки зрения их членства в НАТО. Однако в случае размещения в этих двух странах военных контингентов и инфраструктуры военного блока Россия ответит зеркально.