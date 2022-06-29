НАТО заявил о решении пригласить Финляндию и Швецию в альянс

Финская сторона заявила, что серьезно относилась к опасениям Турции по поводу угрозы терроризма, и отметила, что страна «полностью привержена документам и политике НАТО в области борьбы с терроризмом». При этом Финляндия пообещала в рамках развития сотрудничества в борьбе с терроризмом, экспортом и передачей оружия «действовать в соответствии со своим национальным законодательством».