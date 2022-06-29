НАТО заявил о решении пригласить Финляндию и Швецию в альянс
НАТО решил пригласить Финляндию и Швецию стать членами альянса, следует из коммюнике по итогам саммита в Мадриде.
«Лидеры [стран НАТО] примут историческое решение пригласить Финляндию и Швецию в члены альянса. Это основано на договоренности, достигнутой вчера между Финляндией, Швецией и Турцией. Это хорошее соглашение для Финляндии, Швеции, Турции и всех нас», — говорится в документе.
Накануне министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления скандинавских стран в НАТО. Конкретные шаги по вступлению стран в Североатлантический альянс будут согласованы союзниками в течение двух дней.
Финская сторона заявила, что серьезно относилась к опасениям Турции по поводу угрозы терроризма, и отметила, что страна «полностью привержена документам и политике НАТО в области борьбы с терроризмом». При этом Финляндия пообещала в рамках развития сотрудничества в борьбе с терроризмом, экспортом и передачей оружия «действовать в соответствии со своим национальным законодательством».
В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что страна в переговорах получила все, что хотела: в частности, Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями и на снятие эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Их рассмотрение было отвергнуто Турцией, которая обвинила скандинавские страны в предоставлении убежища представителям Рабочей партии Курдистана, признанной ближневосточным государством и Европейским союзом террористической группировкой, а также другим курдским группам из Сирии.