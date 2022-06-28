Турция, Финляндия и Швеция договорились о вступлении скандинавских стран в НАТО

В канцелярии уточнили, что конкретные шаги по вступлению стран в Североатлантический альянс будут согласованы союзниками в течение двух дней. «В нашем Меморандуме о взаимопонимании подчеркивается, что Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности. По мере того, как мы становимся союзниками НАТО, это обязательство будет еще более укрепляться», – говорится в сообщении.