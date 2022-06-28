Турция, Финляндия и Швеция договорились о вступлении скандинавских стран в НАТО
Министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции подписали Меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления скандинавских стран в НАТО, сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё.
В канцелярии уточнили, что конкретные шаги по вступлению стран в Североатлантический альянс будут согласованы союзниками в течение двух дней. «В нашем Меморандуме о взаимопонимании подчеркивается, что Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности. По мере того, как мы становимся союзниками НАТО, это обязательство будет еще более укрепляться», – говорится в сообщении.
Финская сторона заявила, что серьезно относилась к опасениям Турции по поводу угрозы терроризма и отметила, что страна «полностью привержена документам и политике НАТО в области борьбы с терроризмом». При этом Финляндия пообещала в рамках развития сотрудничества в борьбе с терроризмом, экспортом и передачей оружия «действовать в соответствии со своим национальным законодательством».
ТАСС со ссылкой на канцелярию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил, что страна в переговорах получила все, что хотела – в частности, Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями и на снятие эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Их рассмотрение было отвергнуто Турцией, которая обвинила скандинавские страны в предоставлении убежища представителям Рабочей партии Курдистана, признанной ближневосточным государством и Европейским союзом террористической группировкой, а также другим курдским группам из Сирии.
26 июня издание El País со ссылкой на источники сообщило, что страны НАТО на саммите в Мадриде 28-30 июня обсудят возможное усиление присутствия альянса в Европе. В случае принятия соответствующих решений число развернутых на континенте военнослужащих блока станет крупнейшим со времен холодной войны.