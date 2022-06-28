Газета
Политика

Турция, Финляндия и Швеция договорились о вступлении скандинавских стран в НАТО

Ведомости

Министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции подписали Меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления скандинавских стран в НАТО, сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё.

В канцелярии уточнили, что конкретные шаги по вступлению стран в Североатлантический альянс будут согласованы союзниками в течение двух дней. «В нашем Меморандуме о взаимопонимании подчеркивается, что Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности. По мере того, как мы становимся союзниками НАТО, это обязательство будет еще более укрепляться», – говорится в сообщении.

Финская сторона заявила, что серьезно относилась к опасениям Турции по поводу угрозы терроризма и отметила, что страна «полностью привержена документам и политике НАТО в области борьбы с терроризмом». При этом Финляндия пообещала в рамках развития сотрудничества в борьбе с терроризмом, экспортом и передачей оружия «действовать в соответствии со своим национальным законодательством».

ТАСС со ссылкой на канцелярию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил, что страна в переговорах получила все, что хотела – в частности, Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями и на снятие эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Их рассмотрение было отвергнуто Турцией, которая обвинила скандинавские страны в предоставлении убежища представителям Рабочей партии Курдистана, признанной ближневосточным государством и Европейским союзом террористической группировкой, а также другим курдским группам из Сирии.

26 июня издание El País со ссылкой на источники сообщило, что страны НАТО на саммите в Мадриде 28-30 июня обсудят возможное усиление присутствия альянса в Европе. В случае принятия соответствующих решений число развернутых на континенте военнослужащих блока станет крупнейшим со времен холодной войны.

Ранее по теме: Столтенберг: саммит НАТО не будет дедлайном для приема Швеции и Финляндии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных