El País: НАТО планирует крупнейшее развертывание в Европе со времен холодной войны
Страны НАТО на саммите в Мадриде 28-30 июня обсудят возможное усиление присутствия альянса в Европе, в случае принятия соответствующих решений число развернутых на континенте военнослужащих блока станет крупнейшим со времен холодной войны, пишет El País со ссылкой на источники.
«Некоторые выступают за переход от нынешнего присутствия на востоке альянса, состоящего из боевых групп, к бригадам», — сообщили источники газеты.
Участники саммита НАТО назовут Россию угрозой безопасности, заявил ранее в интервью газете Bild генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В конце июня членам альянса предстоит утвердить новую стратегию, которая определит его развитие на ближайшие десять лет. Россия в этом документе упоминалась как стратегический партнер, теперь эту формулировку хотят отменить.
В марте председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 г. не будет сдерживать альянс от расширения военного присутствия в Восточной Европе. Президент Польши Анджей Дуда отмечал, что акт уже перестал существовать, а военный альянс должен «перестать вспоминать» о положениях и обязательствах НАТО, которые из него вытекают. Присутствие войск военного блока в Восточной Европе должно стать постоянным, а не временным и ротационным, добавил он.
Кроме того, о желании вступить в НАТО этой весной заявили Финляндия и Швеция. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко говорила, что в случае приема этих стран в Североатлантический альянс безопасность России будет обеспечена, а реакция Москвы будет зависеть от того, какие виды вооружения НАТО разместит на территории этих стран.
Россия в середине декабря представила США и НАТО свои предложения по архитектуре европейской безопасности. Среди трех основных шагов, к которым призывала Москва, — недопущение расширения альянса на восток, включая Украину и Грузию, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, которым был создан механизм для совместных действий и консультаций. В 1999 г. в НАТО вступили Венгрия, Чехия и Польша, в 2004 г. — Болгария, Румыния, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония, с 2009 по 2020 г. в состав альянса вошли Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.
Стороны обменялись письменными ответами на предложения друг друга, однако на этом переговоры приостановились в феврале. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в своих ответах США и НАТО не учли принципиальные озабоченности России.