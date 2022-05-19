Матвиенко заявила о безопасности России в случае расширения НАТО

По ее словам, Россия ценила реальный нейтралитет Финляндии и Швеции. Их вступление в альянс негативно скажется на политическом состоянии Европы. По мнению Матвиенко, решение Хельсинки и Осло было не суверенным и принято под давлением коллективного Запада: страны должны были провести референдум по вступлению в НАТО и спросить мнение своих граждан. «Финляндии и Швеции ничто не угрожало, у них не было причин вступать в НАТО», — подчеркнула она.