Матвиенко заявила о безопасности России в случае расширения НАТО
В случае вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс безопасность России будет обеспечена. Реакция Москвы будет зависеть от того, какие виды вооружения НАТО разместит на территории этих стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью газете «Известия».
«Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому, какие виды вооружения будут размещены. Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — заявила Матвиенко.
По ее словам, Россия ценила реальный нейтралитет Финляндии и Швеции. Их вступление в альянс негативно скажется на политическом состоянии Европы. По мнению Матвиенко, решение Хельсинки и Осло было не суверенным и принято под давлением коллективного Запада: страны должны были провести референдум по вступлению в НАТО и спросить мнение своих граждан. «Финляндии и Швеции ничто не угрожало, у них не было причин вступать в НАТО», — подчеркнула она.
18 мая послы Финляндии и Швеции передали генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление в альянс. Хельсинки заявил о таком решении 15 мая, а Осло — 16 мая. Заявки двух стран на вступление сначала должны рассмотреть в Совете НАТО. После этого соглашение о членстве необходимо ратифицировать на национальном уровне во всех 30 странах альянса.
Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступили президенты Турции и Хорватии. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает решение Хельсинки и Осло, потому что те контактируют с Рабочей партией Курдистана и ее филиалом в Сирии, которые в Турции признаны террористическими организациями. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о желании заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО 3 мая.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что у Москвы нет проблем с этими двумя странами. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не угрожает безопасности России, однако она ответит, если на территории этих стран появится военная инфраструктура альянса.