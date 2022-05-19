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Матвиенко заявила о безопасности России в случае расширения НАТО

Ведомости

В случае вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс безопасность России будет обеспечена. Реакция Москвы будет зависеть от того, какие виды вооружения НАТО разместит на территории этих стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью газете «Известия».

«Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому, какие виды вооружения будут размещены. Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — заявила Матвиенко.

По ее словам, Россия ценила реальный нейтралитет Финляндии и Швеции. Их вступление в альянс негативно скажется на политическом состоянии Европы. По мнению Матвиенко, решение Хельсинки и Осло было не суверенным и принято под давлением коллективного Запада: страны должны были провести референдум по вступлению в НАТО и спросить мнение своих граждан. «Финляндии и Швеции ничто не угрожало, у них не было причин вступать в НАТО», — подчеркнула она.

18 мая послы Финляндии и Швеции передали генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление в альянс. Хельсинки заявил о таком решении 15 мая, а Осло — 16 мая. Заявки двух стран на вступление сначала должны рассмотреть в Совете НАТО. После этого соглашение о членстве необходимо ратифицировать на национальном уровне во всех 30 странах альянса.

Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступили президенты Турции и Хорватии. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает решение Хельсинки и Осло, потому что те контактируют с Рабочей партией Курдистана и ее филиалом в Сирии, которые в Турции признаны террористическими организациями. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о желании заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО 3 мая.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что у Москвы нет проблем с этими двумя странами. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не угрожает безопасности России, однако она ответит, если на территории этих стран появится военная инфраструктура альянса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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