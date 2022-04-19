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Политика

Медведев заявил, что Россия должна быть готовой к возможной агрессии НАТО

Ведомости

Москва должна быть готова к возможной агрессии со стороны Североатлантического альянса из-за его усиления у российских границ, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.

Медведев добавил, что сейчас научная и технологическая сфера играют особую роль в обеспечении безопасности государства: речь идет об инновационных разработках и перспективных исследованиях, которые направлены на поддержание обороноспособности страны и противостояние «самым серьезным угрозам».

«Речь идет прежде всего о попытке расширить присутствие НАТО вблизи наших границ <…> И это уже сегодня не фигура речи, это не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться», — заявил он (цитата по ТАСС).

По его словам, важно наращивать мощности, которые позволяют обеспечивать страну самыми современными вооружениями. «А для этого требуется надежная, высокотехнологичная, мощная техника — и военного, и двойного назначения», — отметил Медведев.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что российская сторона видит риски непреднамеренных инцидентов с силами НАТО в Арктике, потому что страны альянса вовлекаются в военную активность в северных широтах. В частности, масштабные учения НАТО на севере Норвегии «не способствуют обеспечению безопасности в регионе», указал дипломат. Негативно повлияет на «безопасность и взаимное доверие» в Арктике принятие Финляндией и Швецией решения о членстве в НАТО.

Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. По данным издания, на такое решение могла повлиять военная операция России на территории Украины.

13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна примет решение, подавать или не подавать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели. Правительство Швеции планирует к концу мая опубликовать отчет о своей внешней политике и политике в сфере безопасности. Министр Финляндии по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен заявила, что вступление страны в НАТО «весьма вероятно».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных