Медведев заявил, что Россия должна быть готовой к возможной агрессии НАТО

«Речь идет прежде всего о попытке расширить присутствие НАТО вблизи наших границ <…> И это уже сегодня не фигура речи, это не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться», — заявил он (цитата по ТАСС).