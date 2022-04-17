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В МИДе заявили о рисках столкновений из-за активности НАТО в Арктике

Ведомости

Россия видит риски непреднамеренных инцидентов с силами НАТО в Арктике, поскольку государства альянса вовлекаются в военную активность НАТО в северных широтах, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Не может не вызывать обеспокоенность и интернационализация военной деятельности альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО. В связи с этим возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме», — сказал Корчунов.

В частности, масштабные учения НАТО на севере Норвегии «не способствуют обеспечению безопасности в регионе», указал дипломат. Негативно повлияет на «безопасность и взаимное доверие» в Арктике принятие Финляндией и Швецией решения о членстве в НАТО.

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Корчунов убежден, что страны Запада не смогут обеспечить устойчивое развитие Арктики без России. Он напомнил о приостановке участия в рамках Арктического совета США, Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии в начале марта.

«Приостановка деятельности Арктического совета приводит к тому, что риски и вызовы "мягкой" безопасности в Арктике, с которыми до этого совет в целом эффективно справлялся, будут нарастать», — сказал Корчунов, добавив, что тематика военной безопасности не входит в мандат Арктического совета. 

Дипломат предостерег Запад от попыток создания альтернативных Арктическому совету структур сотрудничества. Такие форматы, по его мнению, «приведут лишь к созданию разделительных линий и усилят центробежные тенденции, от чего пострадают коллективные начала, которыми мы традиционно руководствовались при выработке решений в Арктическом регионе».

Решение западных стран об отказе направлять своих представителей на официальные мероприятия Арктического совета на фоне ситуации на Украине ранее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Такое политизированное и явно нерациональное заявление затрудняет совместную работу в рамках Совета по развитию регионального сотрудничества в интересах всех жителей Арктики, включая коренные народы, обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, адаптации жизнедеятельности к изменению климата, реализации программ по изучению и защите окружающей среды, а также совместных действий в области сохранения биоразнообразия», — заявила Захарова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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