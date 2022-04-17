В МИДе заявили о рисках столкновений из-за активности НАТО в Арктике

«Приостановка деятельности Арктического совета приводит к тому, что риски и вызовы "мягкой" безопасности в Арктике, с которыми до этого совет в целом эффективно справлялся, будут нарастать», — сказал Корчунов, добавив, что тематика военной безопасности не входит в мандат Арктического совета.