Генсек НАТО заявил о планах стран альянса объявить РФ угрозой безопасности
Участники саммита НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде, назовут Россию угрозой безопасности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Bild.
На предстоящем саммите членам НАТО предстоит утвердить новую стратегию, которая определит развитие альянса на ближайшие десять лет. Россия в этом документе упоминалась как стратегический партнер, теперь эту формулировку хотят отменить. Столтенберг на вопрос о том, как альянс намерен вести дела с РФ, заявил, что «если изменится мир, изменится и НАТО».
«И мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», — сказал генсек альянса.
В новой концепции будет упомянута и КНР, поскольку «подъем Китая — это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности», добавил Столтенберг.
Он также заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, однако альянс не планирует становиться частью конфликта и посылать в эту страну солдат.
О планах НАТО обозначить Россию как «непосредственную угрозу» на саммите в Мадриде 28-30 июня в середине писал Bloomberg. Как сообщил агентству источник в альянсе, обсуждалась и поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией».