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Генсек НАТО заявил о планах стран альянса объявить РФ угрозой безопасности

Ведомости

Участники саммита НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде, назовут Россию угрозой безопасности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Bild.

На предстоящем саммите членам НАТО предстоит утвердить новую стратегию, которая определит развитие альянса на ближайшие десять лет. Россия в этом документе упоминалась как стратегический партнер, теперь эту формулировку хотят отменить. Столтенберг на вопрос о том, как альянс намерен вести дела с РФ, заявил, что «если изменится мир, изменится и НАТО».

«И мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности», — сказал генсек альянса. 

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В новой концепции будет упомянута и КНР, поскольку «подъем Китая — это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности», добавил Столтенберг.

Он также заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, однако альянс не планирует становиться частью конфликта и посылать в эту страну солдат.

О планах НАТО обозначить Россию как «непосредственную угрозу» на саммите в Мадриде 28-30 июня в середине писал Bloomberg. Как сообщил агентству источник в альянсе, обсуждалась и поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных