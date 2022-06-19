Генсек НАТО заявил о планах стран альянса объявить РФ угрозой безопасности

На предстоящем саммите членам НАТО предстоит утвердить новую стратегию, которая определит развитие альянса на ближайшие десять лет. Россия в этом документе упоминалась как стратегический партнер, теперь эту формулировку хотят отменить. Столтенберг на вопрос о том, как альянс намерен вести дела с РФ, заявил, что «если изменится мир, изменится и НАТО».