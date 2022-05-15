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Bloomberg узнал о планах НАТО обозначить Россию как «непосредственную угрозу»

Ведомости

НАТО планирует обозначить Россию как «непосредственную угрозу» в новой стратегии, которая определит развитие альянса на ближайшие годы. Документ после доработки примут на саммите в Мадриде в конце июня, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя альянса.

По данным агентства, союзники по НАТО в новой стратегии предлагают обозначать поведение России как «непосредственную угрозу». Обсуждается поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией», сообщил источник. Кроме того, в документе будет упомянут Китай и его отношения с Россией.

«Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится», — пишет агентство.

В предыдущей версии 2010 г. Россию считали партнером, теперь эту формулировку отменят, пишет Bloomberg.

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В конце прошлого года заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что действия НАТО направлены на подготовку к крупному военному конфликту с Россией.

По словам Фомина, в военной стратегии НАТО 2019 г. Россия определяется как главный источник «угроз коалиционной безопасности». При этом в «Римской декларации», которая действует до сих пор, сказано, что Россия и НАТО «не рассматривают друг друга как противника», напомнил замминистра.

В мае постоянный представитель Финляндии при НАТО Клаус Корхоне заявил, что республика не видит прямых военных угроз со стороны России, однако заявка на вступление является результатом «очень резких изменений обстановки в области безопасности» после начала Россией спецоперации на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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