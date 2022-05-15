Bloomberg узнал о планах НАТО обозначить Россию как «непосредственную угрозу»

По словам Фомина, в военной стратегии НАТО 2019 г. Россия определяется как главный источник «угроз коалиционной безопасности». При этом в «Римской декларации», которая действует до сих пор, сказано, что Россия и НАТО «не рассматривают друг друга как противника», напомнил замминистра.