Bloomberg узнал о планах НАТО обозначить Россию как «непосредственную угрозу»
НАТО планирует обозначить Россию как «непосредственную угрозу» в новой стратегии, которая определит развитие альянса на ближайшие годы. Документ после доработки примут на саммите в Мадриде в конце июня, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя альянса.
По данным агентства, союзники по НАТО в новой стратегии предлагают обозначать поведение России как «непосредственную угрозу». Обсуждается поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией», сообщил источник. Кроме того, в документе будет упомянут Китай и его отношения с Россией.
«Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится», — пишет агентство.
В предыдущей версии 2010 г. Россию считали партнером, теперь эту формулировку отменят, пишет Bloomberg.
В конце прошлого года заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что действия НАТО направлены на подготовку к крупному военному конфликту с Россией.
По словам Фомина, в военной стратегии НАТО 2019 г. Россия определяется как главный источник «угроз коалиционной безопасности». При этом в «Римской декларации», которая действует до сих пор, сказано, что Россия и НАТО «не рассматривают друг друга как противника», напомнил замминистра.
В мае постоянный представитель Финляндии при НАТО Клаус Корхоне заявил, что республика не видит прямых военных угроз со стороны России, однако заявка на вступление является результатом «очень резких изменений обстановки в области безопасности» после начала Россией спецоперации на Украине.