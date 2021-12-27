В Минобороны заявили о подготовке НАТО к войне с Россией

17 декабря Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. В Вашингтоне подтвердили получение бумаг. В ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что гарантии должны быть предоставлены «сейчас» и «немедленно».