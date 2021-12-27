В Минобороны заявили о подготовке НАТО к войне с Россией
Действия НАТО направлены на подготовку к крупному военному конфликту с Россией, заявил на брифинге заместитель министра обороны России Александр Фомин.
«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Фомина, в военной стратегии НАТО 2019 г. Россия определяется как главный источник «угроз коалиционной безопасности». При этом в «Римской декларации», которая действует до сих пор, сказано, что Россия и НАТО «не рассматривают друг друга как противника», напомнил замминистра.
Фомин добавил, что НАТО в последнее время «перешел к практике прямых провокаций» по отношению к России, которые сопряжены «с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние». В пример представитель Минобороны привел ситуацию с британским эсминцем Defender, пересекшим российскую государственную границу 23 июня.
23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал неприемлемым дальнейшее расширение НАТО на восток. Он отметил, что Россия никому не угрожает, тогда как США «стоят на пороге» со своими ракетами. Глава государства заявил, что в НАТО нагло обманули Россию, когда в 1990-х гг. пообещали не расширяться на восток.
17 декабря Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. В Вашингтоне подтвердили получение бумаг. В ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что гарантии должны быть предоставлены «сейчас» и «немедленно».