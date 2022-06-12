Столтенберг: саммит НАТО не будет дедлайном для приема Швеции и Финляндии
НАТО не считает июньский саммит альянса в Мадриде дедлайном для вступления Финляндии и Швеции, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Мероприятие транслировала пресс-служба альянса, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о возможности снять возражения Турции против приема двух стран в НАТО до саммита, который пройдет 28-30 июня, генсек альянса заявил: «Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии».
По его словам, Турция «выразила определенные озабоченности», сейчас стороны ведут переговоры. Столтенберг назвал республику страной альянса, которая «имеет ключевое значение для борьбы с терроризмом».
«Турция также приняла более других беженцев из Сирии и имеет свои законные озабоченности в сфере борьбы с терроризмом», — сказал генсек НАТО.
Он отметил, что основанием для заявки Финляндии и Швеции стало поведение России, которая «пытается восстановить мировой порядок, предусматривающий создание зон влияния».
Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил удивление позицией Турции, говорится в пресс-релизе. Страна, отметил он, в апреле поддерживала прием Швеции и Финляндии в НАТО.
18 мая послы двух государств передали Столтенбергу официальные заявки на вступление в альянс. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на их одобрение Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще 16 мая заявил, что Турция не будет поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Глава турецкого МИДа Мавлют Чавушоглу пояснял, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК (Рабочей партией Курдистана) и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями.
Переговоры Турции с финской и шведской делегациями о возможном вступлении двух стран в НАТО не прошли на ожидаемом уровне, заявил в конце мая Эрдоган.