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Столтенберг: саммит НАТО не будет дедлайном для приема Швеции и Финляндии

Ведомости

НАТО не считает июньский саммит альянса в Мадриде дедлайном для вступления Финляндии и Швеции, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Мероприятие транслировала пресс-служба альянса, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности снять возражения Турции против приема двух стран в НАТО до саммита, который пройдет 28-30 июня, генсек альянса заявил: «Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии».

По его словам, Турция «выразила определенные озабоченности», сейчас стороны ведут переговоры. Столтенберг назвал республику страной альянса, которая «имеет ключевое значение для борьбы с терроризмом».

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«Турция также приняла более других беженцев из Сирии и имеет свои законные озабоченности в сфере борьбы с терроризмом», — сказал генсек НАТО.

Он отметил, что основанием для заявки Финляндии и Швеции стало поведение России, которая «пытается восстановить мировой порядок, предусматривающий создание зон влияния».

Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил удивление позицией Турции, говорится в пресс-релизе. Страна, отметил он, в апреле поддерживала прием Швеции и Финляндии в НАТО.

18 мая послы двух государств передали Столтенбергу официальные заявки на вступление в альянс. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на их одобрение Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще 16 мая заявил, что Турция не будет поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Глава турецкого МИДа Мавлют Чавушоглу пояснял, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК (Рабочей партией Курдистана) и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями.

Переговоры Турции с финской и шведской делегациями о возможном вступлении двух стран в НАТО не прошли на ожидаемом уровне, заявил в конце мая Эрдоган.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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