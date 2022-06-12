Столтенберг: саммит НАТО не будет дедлайном для приема Швеции и Финляндии

18 мая послы двух государств передали Столтенбергу официальные заявки на вступление в альянс. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на их одобрение Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России.