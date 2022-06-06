Газета
Политика

Финская разведка оценила реакцию России на планы страны вступить в НАТО

Ведомости

Москва не оказывает давления на Хельсинки из-за планов страны вступить в Североатлантический альянс, заявил глава полиции безопасности Финляндии (SUPO) Антти Пелттари в интервью Financial Times. Он назвал это «удивительным».

«Пока все достаточно спокойно, и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивный момент также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», — подчеркнул Пелттари. По его словам, Россия заинтересована в том, «каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет».

18 мая послы Финляндии и Швеции передали генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки стран на вступление в альянс, однако Турция фактически заблокировала их. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии о прекращении поддержки терроризма, прежде чем согласится на их вступление в альянс. Также Анкара хочет отмены санкций на поставки продукции оборонной промышленности в страну.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе, однако вступление Финляндии и Швеции в альянс не является экзистенциальной угрозой для России. Президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет проблем с этими двумя странами, однако если на их территориях появятся силы и техника НАТО, Россия даст ответ.

Ранее по теме: Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных