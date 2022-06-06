Финская разведка оценила реакцию России на планы страны вступить в НАТО

«Пока все достаточно спокойно, и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивный момент также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», — подчеркнул Пелттари. По его словам, Россия заинтересована в том, «каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет».