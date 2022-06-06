Финская разведка оценила реакцию России на планы страны вступить в НАТО
Москва не оказывает давления на Хельсинки из-за планов страны вступить в Североатлантический альянс, заявил глава полиции безопасности Финляндии (SUPO) Антти Пелттари в интервью Financial Times. Он назвал это «удивительным».
«Пока все достаточно спокойно, и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивный момент также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», — подчеркнул Пелттари. По его словам, Россия заинтересована в том, «каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет».
18 мая послы Финляндии и Швеции передали генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки стран на вступление в альянс, однако Турция фактически заблокировала их. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии о прекращении поддержки терроризма, прежде чем согласится на их вступление в альянс. Также Анкара хочет отмены санкций на поставки продукции оборонной промышленности в страну.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе, однако вступление Финляндии и Швеции в альянс не является экзистенциальной угрозой для России. Президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет проблем с этими двумя странами, однако если на их территориях появятся силы и техника НАТО, Россия даст ответ.