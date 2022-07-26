Минобороны сообщило об уничтожении более 40 наемников «Иностранного легиона»

Также в результате ударов ВКС России был ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения составили более 70%. Российские военные уничтожили еще более 70 националистов и склад боеприпасов в результате удара по боевым позициям 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР.