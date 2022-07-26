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Минобороны сообщило об уничтожении более 40 наемников «Иностранного легиона»

Ведомости

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» на территории ДНР, в результате было уничтожено более 40 наемников, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки», — рассказал Конашенков.

Также в результате ударов ВКС России был ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения составили более 70%. Российские военные уничтожили еще более 70 националистов и склад боеприпасов в результате удара по боевым позициям 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР.

Конашенков добавил, что за сутки российские войска уничтожили пусковую установку ЗРК «ОСА-АКМ», американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, поразили четыре взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», девять взводов орудий Д-30, а также сбили два беспилотника.

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23 июля Минобороны сообщило об уничтожении более 60 боевиков нацформирования «Донбасс» у села Верхнекаменское в ДНР в результате ударов по его позициям. Также оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила половину личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогоровки в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных