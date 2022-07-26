Минобороны сообщило об уничтожении более 40 наемников «Иностранного легиона»
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» на территории ДНР, в результате было уничтожено более 40 наемников, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки», — рассказал Конашенков.
Также в результате ударов ВКС России был ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения составили более 70%. Российские военные уничтожили еще более 70 националистов и склад боеприпасов в результате удара по боевым позициям 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР.
Конашенков добавил, что за сутки российские войска уничтожили пусковую установку ЗРК «ОСА-АКМ», американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, поразили четыре взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», девять взводов орудий Д-30, а также сбили два беспилотника.
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23 июля Минобороны сообщило об уничтожении более 60 боевиков нацформирования «Донбасс» у села Верхнекаменское в ДНР в результате ударов по его позициям. Также оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила половину личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогоровки в ДНР.