14 июля российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации нескольких подразделений ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли до 1000 военных и более 100 единиц вооружения и военной техники. Также в ДНР российские войска поразили пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, в составе которого были националисты и иностранные наемники. В результате удара было уничтожено 43 человека и около 170 ранено.