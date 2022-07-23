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В Минобороны сообщили об уничтожении 60 участников формирования «Донбасс»

Ведомости

Российская артиллерия нанесла удары по позициям нацформирования «Донбасс» у села Верхнекаменское в ДНР, сообщили на брифинге Минобороны 23 июля. В результате были ликвидированы более 60 боевиков.

Также в районе населенного пункта Белогоровка ДНР ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, военные РФ нанесли удар по месту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в Апостолово Днепропетровской области. В результате были убиты до 200 украинских военных. Также были уничтожены девять артиллерийских орудий и военная техника.

За сутки российские военные нанесли удары по живой силе и военной технике Украины в 226 районах, в частности по 12 пунктам управления, четырем складам с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также беспилотникам.

14 июля российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации нескольких подразделений ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли до 1000 военных и более 100 единиц вооружения и военной техники. Также в ДНР российские войска поразили пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, в составе которого были националисты и иностранные наемники. В результате удара было уничтожено 43 человека и около 170 ранено.

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22 июля Минобороны сообщило, что российские войска с 5 по 20 июля уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые США передали Украине. Также военные ликвидировали пункт временной дислокации нацформирования «Черная сотня» в Краматорске. В результате было уничтожено до 300 военных и более 40 единиц спецтехники.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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