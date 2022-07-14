Минобороны России сообщило об уничтожении украинских военных
Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации нескольких подразделений ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли до 1000 военных и более 100 единиц вооружения и военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Также в ДНР российские войска поразили пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, в составе которого были националисты и иностранные наемники. В результате удара было уничтожено 43 человека и около 170 ранено. В результате удара по пункту дислокации в Запорожской области было уничтожено 30 военных и еще 37 ранено.
Конашенков уточнил, что ВС России «высокоточными ракетами нанесли удары по ангарам завода высоковольтной аппаратуры в Запорожье», в результате чего «были уничтожены боевые машины РСЗО 45-й артиллерийской бригады ВСУ». Также военные уничтожили три склада боеприпасов, хранилище топлива для военной техники, батарею и взвод РСЗО, а также взвод американских гаубиц М-777 на огневых позициях.
Российские истребители сбили в воздухе украинские самолеты Су-24 и МиГ-29. Средства противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников, а также перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов РСЗО «Ураган».