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Минобороны России сообщило об уничтожении украинских военных

Ведомости

Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации нескольких подразделений ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли до 1000 военных и более 100 единиц вооружения и военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в ДНР российские войска поразили пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, в составе которого были националисты и иностранные наемники. В результате удара было уничтожено 43 человека и около 170 ранено. В результате удара по пункту дислокации в Запорожской области было уничтожено 30 военных и еще 37 ранено.

Конашенков уточнил, что ВС России «высокоточными ракетами нанесли удары по ангарам завода высоковольтной аппаратуры в Запорожье», в результате чего «были уничтожены боевые машины РСЗО 45-й артиллерийской бригады ВСУ». Также военные уничтожили три склада боеприпасов, хранилище топлива для военной техники, батарею и взвод РСЗО, а также взвод американских гаубиц М-777 на огневых позициях.

Российские истребители сбили в воздухе украинские самолеты Су-24 и МиГ-29. Средства противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников, а также перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов РСЗО «Ураган».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных