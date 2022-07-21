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Минобороны сообщило об ударе по наемникам и боевикам близ Одессы

Ведомости

Воздушно-космическими силами России был нанесен удар по позициям армии Украины в Одесской области, в результате чего было уничтожено более 600 военных, среди которых порядка 120 иностранных наемников, сообщает Минобороны России.

По данным министерства, удар был нанесен 16 июля по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в селе Константиновка.

Также 17 июля был нанесен удар по пункту временной дислокации солдат ВСУ, которые остановились на территории овощной базы в Николаеве. В результате удара «уничтожено более 320 националистов».

Помимо этого, вооруженными силами РФ был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, пять беспилотников и перехвачено восемь снарядов системы залпового огня «Ураган».

20 июля Минобороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Усатово Одесской области был уничтожен американский противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, который был поставлен Украине. В тот же день США и союзники объявили о выделении Украине более 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли сообщил, что Украина получила уже 12 таких систем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных