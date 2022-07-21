Минобороны сообщило об ударе по наемникам и боевикам близ Одессы
Воздушно-космическими силами России был нанесен удар по позициям армии Украины в Одесской области, в результате чего было уничтожено более 600 военных, среди которых порядка 120 иностранных наемников, сообщает Минобороны России.
По данным министерства, удар был нанесен 16 июля по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в селе Константиновка.
Также 17 июля был нанесен удар по пункту временной дислокации солдат ВСУ, которые остановились на территории овощной базы в Николаеве. В результате удара «уничтожено более 320 националистов».
Помимо этого, вооруженными силами РФ был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, пять беспилотников и перехвачено восемь снарядов системы залпового огня «Ураган».
20 июля Минобороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Усатово Одесской области был уничтожен американский противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, который был поставлен Украине. В тот же день США и союзники объявили о выделении Украине более 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли сообщил, что Украина получила уже 12 таких систем.
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