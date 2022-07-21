Минобороны сообщило об ударе по наемникам и боевикам близ Одессы

20 июля Минобороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Усатово Одесской области был уничтожен американский противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, который был поставлен Украине. В тот же день США и союзники объявили о выделении Украине более 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли сообщил, что Украина получила уже 12 таких систем.