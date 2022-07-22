Минобороны сообщило об уничтожении четырех пусковых установок HIMARS на Украине
Российские войска с 5 по 20 июля уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые США передали Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Противник несет значительные потери в вооружении, поставляемом странами Запада. В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня «ХАЙМАРС» производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», — рассказал Конашенков.
Также военные уничтожили пункт временной дислокации нацформирования «Черная сотня» в Краматорске. В результате было ликвидировано до 300 военных и более 40 единиц спецтехники. В министерстве добавили, что российские войска нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаеве. В результате было уничтожено до 30 военных, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, более 2000 снарядов для РСЗО «Град» и около 1000 снарядов для самоходных гаубиц «Акация».
Конашенков рассказал, что за сутки ВС России уничтожили пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, подавили четыре взвода РСЗО «Град», 24 взвода гаубиц Д-20 и 13 взводов гаубиц Д-30, пусковую установку ЗРК «Бук-М1», сбили 12 украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО «Ураган».
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20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и союзники поставят на Украину более 20 РСЗО HIMARS, из которых Киев получил уже 12. Шеф Пентагона Ллойд Остин добавил, что установки передаются вместе с реактивными снарядами дальностью действия 80 км.