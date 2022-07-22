Минобороны сообщило об уничтожении четырех пусковых установок HIMARS на Украине

Также военные уничтожили пункт временной дислокации нацформирования «Черная сотня» в Краматорске. В результате было ликвидировано до 300 военных и более 40 единиц спецтехники. В министерстве добавили, что российские войска нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаеве. В результате было уничтожено до 30 военных, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, более 2000 снарядов для РСЗО «Град» и около 1000 снарядов для самоходных гаубиц «Акация».