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Минобороны сообщило об уничтожении четырех пусковых установок HIMARS на Украине

Ведомости

Российские войска с 5 по 20 июля уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые США передали Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Противник несет значительные потери в вооружении, поставляемом странами Запада. В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня «ХАЙМАРС» производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», — рассказал Конашенков.

Также военные уничтожили пункт временной дислокации нацформирования «Черная сотня» в Краматорске. В результате было ликвидировано до 300 военных и более 40 единиц спецтехники. В министерстве добавили, что российские войска нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаеве. В результате было уничтожено до 30 военных, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, более 2000 снарядов для РСЗО «Град» и около 1000 снарядов для самоходных гаубиц «Акация».

Конашенков рассказал, что за сутки ВС России уничтожили пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, подавили четыре взвода РСЗО «Град», 24 взвода гаубиц Д-20 и 13 взводов гаубиц Д-30, пусковую установку ЗРК «Бук-М1», сбили 12 украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО «Ураган».

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20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и союзники поставят на Украину более 20 РСЗО HIMARS, из которых Киев получил уже 12. Шеф Пентагона Ллойд Остин добавил, что установки передаются вместе с реактивными снарядами дальностью действия 80 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных