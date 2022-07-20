США заявили о передаче Украине 12 систем залпового огня HIMARS
США и союзники выделят Украине более 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марка Милли. Он уточнил, что украинская сторона получила уже 12 таких систем.
«На сегодняшний день мы передали Украине 12 HIMARS. Это часть из более чем 20, которые обещаны Соединенными Штатами и нашими союзниками», – заявил Милли. Шеф Пентагона Ллойд Остин, также участвовавший в пресс-конференции, сообщил, что установки передаются вместе с реактивными снарядами дальностью действия 80 км.
1 июня Вашингтон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $700 млн. В пакет вошли РСЗО HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, которые Россия предоставила США для Афганистана, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о дополнительном пакете помощи на сумму $450 млн, который также включал военную технику. 8 июля представитель Пентагона сообщила, что США выделят очередной пакет военной помощи на сумму около $400 млн и в его состав также войдут HIMARS и боеприпасы.
6 июля Минобороны России заявило, что российские военные уничтожили две пусковые установки систем HIMARS и два склада боеприпасов к ним. 17 июля ракетами большой дальности воздушного базирования ВС РФ в Одессе были уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО.
16 июля представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать HIMARS против российских объектов в Крыму. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ пообещал украинскому руководству «очень быстрый и тяжелый» судный день.
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