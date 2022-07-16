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В ГУР Украины допустили применение ракет HIMARS в Крыму

Ведомости

Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты HIMARS против российских объектов в Крыму, сообщает «РИА Новости».

В эфире единого украинского телемарафона Скрибицкий отметил, что целью может стать в том числе Черноморский флот России.

8 июля представитель Пентагона сообщил, что США уже поставили на Украину восемь реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами, а в рамках нового пакета помощи планируется поставить еще четыре установки.

В середине июня президент США Джо Байден объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью в $1 млрд. Кроме того, американский президент сообщил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи Киеву в размере $225 млн.

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О выделении предыдущего пакета помощи Украине стоимостью в $700 млн Байден объявил 1 июня. В рамках пакета Киев получил РСЗО HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России. До этого США одобрили выделение военной помощи Украине на $40 млрд.

28 июня в ЛНР сообщили, что украинские военные нанесли удар по городу Перевальск в Луганской народной республике из РСЗО HIMARS. 6 июля Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили две пусковые установки американских систем залпового огня HIMARS и два склада боеприпасов к ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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