В ГУР Украины допустили применение ракет HIMARS в Крыму

О выделении предыдущего пакета помощи Украине стоимостью в $700 млн Байден объявил 1 июня. В рамках пакета Киев получил РСЗО HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России. До этого США одобрили выделение военной помощи Украине на $40 млрд.