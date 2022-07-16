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Шойгу поручил военным нарастить действия для исключения ударов ВСУ

Ведомости

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал указания военным по наращиванию действий группировок на всех направлениях, чтобы исключить удары Киева по Донбассу и другим регионам. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи спецоперации на Украине. Министр заслушал доклады командующих и командиров «о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач», рассказали в министерстве.

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«Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — говорится в сообщении. 

Шойгу также вручил медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву за проявленные мужество и героизм. В начале июля соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

3 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что глава ведомства доложил Путину об освобождении Луганской народной республики в результате успешных боевых действий российских военных и подразделений народной милиции ЛНР. Союзнические силы установили контроль над Лисичанском и другими близлежащими населенными пунктами. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В мае пророссийские власти Херсонской и Запорожской областей заявили о планах провести референдумы о присоединении к России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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