Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства
Россия и Белоруссия должны в срочном порядке укрепить обороноспособность Союзного государства, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.
«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО)», — отметил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, сегодня это становится все более и более актуальным, а российская сторона готова оказывать в этом «любую поддержку белорусским друзьям». Как пишет «БелТА», Шойгу и Хренин обсудили военно-политическую обстановку и подготовку оперативного учения Белоруссии и России «Щит Союза — 2023».
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в подмосковном поселке Завидово. Лукашенко пробудет в поселке два дня, 23 и 24 июня. По итогам встречи не планируется общение с прессой. Рабочая встреча лидеров пройдет 25 июня в Санкт-Петербурге.
26 мая Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении. Он подчеркнул, что военное давление на Белоруссию оказывается через Польшу, Литву и Латвию, где размещены войска НАТО. По его словам, белорусские военные вынуждены «на ходу» отрабатывать защиту южных границ, включая ротацию вооруженных сил. «Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую, и информацию получаю, что ребята ведут себя там достойно», — заключил он.