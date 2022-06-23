Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства

26 мая Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении. Он подчеркнул, что военное давление на Белоруссию оказывается через Польшу, Литву и Латвию, где размещены войска НАТО. По его словам, белорусские военные вынуждены «на ходу» отрабатывать защиту южных границ, включая ротацию вооруженных сил. «Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую, и информацию получаю, что ребята ведут себя там достойно», — заключил он.