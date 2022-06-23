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Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства

Ведомости

Россия и Белоруссия должны в срочном порядке укрепить обороноспособность Союзного государства, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. 

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО)», — отметил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сегодня это становится все более и более актуальным, а российская сторона готова оказывать в этом «любую поддержку белорусским друзьям». Как пишет «БелТА», Шойгу и Хренин обсудили военно-политическую обстановку и подготовку оперативного учения Белоруссии и России «Щит Союза — 2023».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в подмосковном поселке Завидово. Лукашенко пробудет в поселке два дня, 23 и 24 июня. По итогам встречи не планируется общение с прессой. Рабочая встреча лидеров пройдет 25 июня в Санкт-Петербурге. 

26 мая Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении. Он подчеркнул, что военное давление на Белоруссию оказывается через Польшу, Литву и Латвию, где размещены войска НАТО. По его словам, белорусские военные вынуждены «на ходу» отрабатывать защиту южных границ, включая ротацию вооруженных сил. «Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую, и информацию получаю, что ребята ведут себя там достойно», — заключил он.

Ранее по теме: Минобороны Белоруссии зафиксировало нарушение границы со стороны Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных