Газета
Политика

Минобороны Белоруссии анонсировало создание народного ополчения

Ведомости

В Белоруссии планируется создать народное ополчение, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Фрагмент его выступления опубликован в Telegram-канале ведомства. 

«На вчерашнем совещании в рамках корректировки вопросов, уточнения развития вооруженных сил главнокомандующим [президентом Александром Лукашенко] была поставлена задача в том числе создать у нас в стране народное ополчение», — сообщил Хренин.

По его словам, у республики есть для этого все — и люди, и вооружение. Хренин отметил, что создание ополчения особенно важно в текущих условиях, чтобы показать, что «не надо соваться на территорию Белоруссии», потому что ответ будет адекватный. 

Ранее глава республики Александр Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении. По его словам, уже сегодня белорусские военные вынуждены «на ходу» отрабатывать защиту южных границ, включая ротацию вооруженных сил. «Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую и информацию получаю, что ребята ведут себя там достойно», — заключил он.

Проверка сил реагирования Белоруссии началась 4 мая. Ее цель – оценить готовность и способность подразделений быстро реагировать на возможные кризисные ситуации, рассказали в минобороны. Второй этап проверки начался 23 мая.

Ранее по теме: Лукашенко потребовал создать командование на украинском направлении

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных