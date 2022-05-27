Минобороны Белоруссии анонсировало создание народного ополчения
В Белоруссии планируется создать народное ополчение, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Фрагмент его выступления опубликован в Telegram-канале ведомства.
«На вчерашнем совещании в рамках корректировки вопросов, уточнения развития вооруженных сил главнокомандующим [президентом Александром Лукашенко] была поставлена задача в том числе создать у нас в стране народное ополчение», — сообщил Хренин.
По его словам, у республики есть для этого все — и люди, и вооружение. Хренин отметил, что создание ополчения особенно важно в текущих условиях, чтобы показать, что «не надо соваться на территорию Белоруссии», потому что ответ будет адекватный.
Ранее глава республики Александр Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении. По его словам, уже сегодня белорусские военные вынуждены «на ходу» отрабатывать защиту южных границ, включая ротацию вооруженных сил. «Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую и информацию получаю, что ребята ведут себя там достойно», — заключил он.
Проверка сил реагирования Белоруссии началась 4 мая. Ее цель – оценить готовность и способность подразделений быстро реагировать на возможные кризисные ситуации, рассказали в минобороны. Второй этап проверки начался 23 мая.