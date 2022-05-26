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Лукашенко потребовал создать командование на украинском направлении

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении. Видеофрагмент выступления главы государства на совещании в минобороны опубликовал близкий к пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого». 

«Военное давление на нас будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий на Украине. К сожалению, открылось новое направление, как это у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание»», — отметил Лукашенко. 

По его словам, уже сегодня белорусские военные вынуждены «на ходу» отрабатывать защиту южных границ, включая ротацию вооруженных сил. «Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую, и информацию получаю, что ребята ведут себя там достойно», — заключил он.

Проверка сил реагирования Белоруссии началась 4 мая. В ходе проверки подразделения белорусской армии отработают приведение в боевую готовность, совершат марши в назначенные районы и выполнят учебно-боевые задачи. Цель проверки – оценить готовность и способность подразделений быстро реагировать на возможные кризисные ситуации, рассказали в минобороны.

23 мая начался второй этап проверки. В ходе проверки вооружения военную и спецтехнику снимут с хранения и проведут контрольный пробег в ходе маршей на различные расстояния. Для этого не планируется призывать военнообязанных, добавили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных