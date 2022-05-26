Лукашенко потребовал создать командование на украинском направлении

«Военное давление на нас будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий на Украине. К сожалению, открылось новое направление, как это у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание»», — отметил Лукашенко.