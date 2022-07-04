Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу — генерал-майору, Лапину Александру Павловичу — генерал-полковнику», — говорится в тексте указа. Генералы отличились при освобождении Луганской народной республики (ЛНР).
3 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Министр отметил, что населенные пункты республики были освобождены в результате успешных боевых действий российских военных и подразделений народной милиции ЛНР. Союзнические силы установили контроль над Лисичанском и другими близлежащими населенными пунктами.
27 июня сообщалось, что Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Ее смогут получить военнослужащие, проходящие или проходившие службу в Росгвардии, а также те, кто содействовал выполнению задач во время спецоперации. Награду будут вручать также госслужащим и работникам ведомств.
Ранее Путин присвоил старшему лейтенанту Александру Попову звание Героя России посмертно за проявление мужества и героизма. Боец погиб, удерживая стратегически важный рубеж в ходе спецоперации. Старший лейтенант был дважды ранен, но до последнего выполнял свой долг.