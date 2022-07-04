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Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу — генерал-майору, Лапину Александру Павловичу — генерал-полковнику», — говорится в тексте указа. Генералы отличились при освобождении Луганской народной республики (ЛНР).

3 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Министр отметил, что населенные пункты республики были освобождены в результате успешных боевых действий российских военных и подразделений народной милиции ЛНР. Союзнические силы установили контроль над Лисичанском и другими близлежащими населенными пунктами. 

27 июня сообщалось, что Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Ее смогут получить военнослужащие, проходящие или проходившие службу в Росгвардии, а также те, кто содействовал выполнению задач во время спецоперации. Награду будут вручать также госслужащим и работникам ведомств.

Ранее Путин присвоил старшему лейтенанту Александру Попову звание Героя России посмертно за проявление мужества и героизма. Боец погиб, удерживая стратегически важный рубеж в ходе спецоперации. Старший лейтенант был дважды ранен, но до последнего выполнял свой долг.

Ранее по теме: Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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