Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву

27 июня сообщалось, что Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Ее смогут получить военнослужащие, проходящие или проходившие службу в Росгвардии, а также те, кто содействовал выполнению задач во время спецоперации. Награду будут вручать также госслужащим и работникам ведомств.