Росгвардия учредила медаль за участие в спецоперации на Украине
Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Об этом говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации приказе.
«Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте РФ — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак — памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «Участнику специальной военной операции», — говорится в документе.
Медаль могут получить военнослужащие, лица, проходящие или проходившие службу в Росгвардии, а также те, кто содействовал выполнению задач во время спецоперации. Награду будут вручать также госслужащим и работникам ведомств.
С лицевой стороны медали изображен военный с автоматом на фоне серебристой ленты в виде буквы Z. Над изображением полукругом нанесена надпись крапового цвета «Участнику специальной военной операции». На оборотной стороне нанесена эмблема Росгвардии.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин присвоил старшему лейтенанту Александру Попову звание Героя России посмертно за проявление мужество и героизма. Боец погиб, удерживая стратегически важный рубеж в ходе спецоперации. Старший лейтенант был дважды ранен, но до последнего выполнял свой долг.
25 мая Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили военный госпиталь в Москве. Там они навестили российских военнослужащих, раненных в ходе боев на Украине и в Донбассе. Это была первая встреча президента с ранеными российскими военнослужащими с начала спецоперации. 16 мая Минобороны России сообщило, что российским участникам спецоперации на Украине по указу Путина вручили 28 орденов и медалей. Награждение прошло в шести госпиталях.