Путин посмертно присвоил старшему лейтенанту Попову звание Героя России

В конце мая Путин поддержал предложение удостоить звания Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова, который спас 150 военнослужащих во время специальной военной операции на территории Украины. Глава государства также посмертно наградил орденом Мужества командира ополчения «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Он погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В ДНР полагают, что это произошло в результате террористического акта.