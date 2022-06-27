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Путин посмертно присвоил старшему лейтенанту Попову звание Героя России

Ведомости

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Попову за проявление мужества и героизма. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу (посмертно)», — говорится в тексте документа.

Как сообщает Минобороны, Попов погиб, удерживая стратегически важный рубеж в ходе специальной военной операции на Украине. Старший лейтенант был дважды ранен, но до последнего выполнял свой долг, продолжая руководить бойцами своего подразделения во время столкновения с украинскими военными. Благодаря его действиям удалось отбить атаки противника и не допустить прорыва оборонительных рубежей.

В конце мая Путин поддержал предложение удостоить звания Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова, который спас 150 военнослужащих во время специальной военной операции на территории Украины. Глава государства также посмертно наградил орденом Мужества командира ополчения «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Он погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В ДНР полагают, что это произошло в результате террористического акта.

25 мая Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили военный госпиталь в Москве. Там они навестили российских военнослужащих, раненных в ходе боев на Украине и в Донбассе. Это была первая встреча президента с ранеными российскими военнослужащими с начала спецоперации. 16 мая Минобороны России сообщило, что российским участникам спецоперации на Украине по указу Путина вручили 28 орденов и медалей. Награждение прошло в шести госпиталях.

Ранее по теме: Путин поддержал инициативу о присвоении звания Героя России лейтенанту Цыдыпову

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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