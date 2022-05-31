Путин поддержал инициативу о присвоении звания Героя России лейтенанту Цыдыпову
Президент России Владимир Путин поддержал предложение удостоить звания Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова, который спас 150 военнослужащих во время специальной военной операции на территории Украины, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства поддержал это предложение во время рабочей встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
«Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей. Владимир Владимирович, прошу подержать представление Минобороны о присвоении ему звания Героя России», — обратился к главе государства Цыденов, на что Путин ответил согласием.
Путин ранее посмертно наградил орденом Мужества командира ополчения «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Он погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В ДНР полагают, что это произошло в результате террористического акта. Ответственность за это взяли на себя члены запрещенной в России группировки Misanthropic Division.
25 мая Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили военный госпиталь в Москве. Там они навестили российских военнослужащих, раненных в ходе боев на Украине и в Донбассе. Это была первая встреча президента с ранеными российскими военнослужащими с начала спецоперации. 16 мая Минобороны России сообщило, что российским участникам спецоперации на Украине по указу Путина вручили 28 орденов и медалей. Награждение прошло в шести госпиталях.