Путин поддержал инициативу о присвоении звания Героя России лейтенанту Цыдыпову

25 мая Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили военный госпиталь в Москве. Там они навестили российских военнослужащих, раненных в ходе боев на Украине и в Донбассе. Это была первая встреча президента с ранеными российскими военнослужащими с начала спецоперации. 16 мая Минобороны России сообщило, что российским участникам спецоперации на Украине по указу Путина вручили 28 орденов и медалей. Награждение прошло в шести госпиталях.