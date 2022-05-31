Газета
Общество

Путин поддержал инициативу о присвоении звания Героя России лейтенанту Цыдыпову

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение удостоить звания Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова, который спас 150 военнослужащих во время специальной военной операции на территории Украины, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства поддержал это предложение во время рабочей встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. 

«Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей. Владимир Владимирович, прошу подержать представление Минобороны о присвоении ему звания Героя России», — обратился к главе государства Цыденов, на что Путин ответил согласием. 

Путин ранее посмертно наградил орденом Мужества командира ополчения «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Он погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В ДНР полагают, что это произошло в результате террористического акта. Ответственность за это взяли на себя члены запрещенной в России группировки Misanthropic Division.

25 мая Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили военный госпиталь в Москве. Там они навестили российских военнослужащих, раненных в ходе боев на Украине и в Донбассе. Это была первая встреча президента с ранеными российскими военнослужащими с начала спецоперации. 16 мая Минобороны России сообщило, что российским участникам спецоперации на Украине по указу Путина вручили 28 орденов и медалей. Награждение прошло в шести госпиталях.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных