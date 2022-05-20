Путин посмертно наградил Моторолу орденом Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно командира ополчения «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Павлов награжден «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников», говорится в указе.
12 мая 2022 г. Regnum сообщил, что среднеобразовательной школе № 13 в Ухте Республики Коми, которую окончил Павлов, могут присвоить его имя. В администрации города уточнили, что инициатива будет поставлена на обсуждение общественного совета, окончательное решение будет принято до конца мая.
В 2016 г., после гибели Моторолы, в Ухте уже обсуждался вопрос переименования части одной из улиц в «проспект Арсена Павлова», но тогда участники обсуждения посчитали, что рассматривать этот вопрос до появления исторической оценки событий в ДНР не стоит, сообщало информационное агентство «БНК».
Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В ДНР полагают, что это произошло в результате террористического акта. Ответственность за это взяли на себя члены запрещенной в России группировки Misanthropic Division.