Путин посмертно наградил Моторолу орденом Мужества

В 2016 г., после гибели Моторолы, в Ухте уже обсуждался вопрос переименования части одной из улиц в «проспект Арсена Павлова», но тогда участники обсуждения посчитали, что рассматривать этот вопрос до появления исторической оценки событий в ДНР не стоит, сообщало информационное агентство «БНК».