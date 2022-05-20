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Путин посмертно наградил Моторолу орденом Мужества

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно командира ополчения «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Павлов награжден «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников», говорится в указе.

12 мая 2022 г. Regnum сообщил, что среднеобразовательной школе № 13 в Ухте Республики Коми, которую окончил Павлов, могут присвоить его имя. В администрации города уточнили, что инициатива будет поставлена на обсуждение общественного совета, окончательное решение будет принято до конца мая.

В 2016 г., после гибели Моторолы, в Ухте уже обсуждался вопрос переименования части одной из улиц в «проспект Арсена Павлова», но тогда участники обсуждения посчитали, что рассматривать этот вопрос до появления исторической оценки событий в ДНР не стоит, сообщало информационное агентство «БНК».

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В ДНР полагают, что это произошло в результате террористического акта. Ответственность за это взяли на себя члены запрещенной в России группировки Misanthropic Division.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных