Байден анонсировал предоставление нового пакета военной помощи Украине

Байден отметил, что с момента его вступления в должность президента США предоставили Украине около $7 млрд на системы безопасности. «В ближайшие несколько дней мы намерены объявить о еще одном пакете военной помощи на более $800 млн, включая новую, современную западную систему ПВО, больше артиллерии и снарядов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые мы уже передали Украине, и еще больше HIMARS поступит из других стран», — сообщил глава государства (цитата по ТАСС).