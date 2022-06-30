Байден анонсировал предоставление нового пакета военной помощи Украине
США в ближайшие дни предоставят Украине очередной пакет военной помощи на более $800 млн, включающий в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил президент Джо Байден на пресс-конференции в Мадриде по итогам саммита НАТО.
Байден отметил, что с момента его вступления в должность президента США предоставили Украине около $7 млрд на системы безопасности. «В ближайшие несколько дней мы намерены объявить о еще одном пакете военной помощи на более $800 млн, включая новую, современную западную систему ПВО, больше артиллерии и снарядов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые мы уже передали Украине, и еще больше HIMARS поступит из других стран», — сообщил глава государства (цитата по ТАСС).
15 июня президент Байден объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью в $1 млрд. Кроме того, американский президент сообщил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи Киеву в размере $225 млн.
О выделении предыдущего пакета помощи Украине стоимостью в $700 млн Байден объявил 1 июня. В рамках пакета Киев получил РСЗО HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России. До этого США одобрили выделение военной помощи Украине на $40 млрд.
28 июня в ЛНР сообщили, что украинские военные нанесли удар по городу Перевальск в Луганской народной республике из РСЗО HIMARS. До этого министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну нового американского вооружения.