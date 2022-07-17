Минобороны сообщило об уничтожении склада с ракетами Harpoon в Одессе

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны в Херсонской области перехватили украинскую баллистическую ракету «Точка-У», а в Харьковской, Запорожской областях и Луганской народной республике – восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, добавили в оборонном ведомстве. Также истребителем был сбит украинский Ми-17 в районе Славянска, а средства ПВО уничтожили самолет Су-25 и один беспилотник.