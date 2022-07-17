Минобороны сообщило об уничтожении склада с ракетами Harpoon в Одессе
Ракетами большой дальности воздушного базирования Вооруженных сил РФ в Одессе уничтожен склад противокорабельных ракет Harpoon, переданных от НАТО, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО», — сказали в Минобороны.
Конашенков добавил, что оружием наземного базирования в Донецкой народной республике уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны в Херсонской области перехватили украинскую баллистическую ракету «Точка-У», а в Харьковской, Запорожской областях и Луганской народной республике – восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, добавили в оборонном ведомстве. Также истребителем был сбит украинский Ми-17 в районе Славянска, а средства ПВО уничтожили самолет Су-25 и один беспилотник.
8 июля Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении в Одесской области двух доставленных из Великобритании установок ракетного комплекса Harpoon. Затем российские военные уничтожили высокоточными ракетами «Искандер» установки комплекса Harpoon из США.
В начале июня глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon. Агентство Bloomberg также писало, что администрация США планирует выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму более $650 млн. В него впервые войдут такие противокорабельные ракеты.