Медведев предупредил власти Украины о Судном дне в случае атаки на Крым
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал украинскому руководству Судный день в случае атаки на Крым. Ранее в минобороны Украины допустили, что Киев может использовать американские ракеты HIMARS против российских объектов на полуострове.
«В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию», — сказал зампред Совбеза на встрече с ветеранами в Волгограде (цитата по ТАСС).
Медведев считает, что в Киеве рано или поздно могут начать осознавать, что цели спецоперации России на Украине — демилитаризация и денацификация страны — будут достигнуты. Однако надежда на это осознание, по мнению российского политика, «довольно слабая, поскольку ведут они себя неадекватным образом».
«Бесконечные попытки продолжать кампанию, как принято сейчас говорить, до последнего украинца — они, безусловно, приведут к краху существующего политического режима, несмотря на то что они пытаются огрызаться», — сказал зампред Совбеза.
Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты HIMARS против российских объектов в Крыму. 8 июля представитель Пентагона сообщил, что США уже поставили на Украину восемь реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами, а в рамках нового пакета помощи планируется поставить еще четыре установки.
1 июня стало известно о выделении Соединенными Штатами пакета помощи Украине стоимостью в $700 млн. В рамках пакета Киев получил РСЗО HIMARS с боеприпасами, четыре вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.