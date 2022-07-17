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Медведев предупредил власти Украины о Судном дне в случае атаки на Крым

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал украинскому руководству Судный день в случае атаки на Крым. Ранее в минобороны Украины допустили, что Киев может использовать американские ракеты HIMARS против российских объектов на полуострове.

«В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию», — сказал зампред Совбеза на встрече с ветеранами в Волгограде (цитата по ТАСС).

Медведев считает, что в Киеве рано или поздно могут начать осознавать, что цели спецоперации России на Украине — демилитаризация и денацификация страны — будут достигнуты. Однако надежда на это осознание, по мнению российского политика, «довольно слабая, поскольку ведут они себя неадекватным образом».

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«Бесконечные попытки продолжать кампанию, как принято сейчас говорить, до последнего украинца — они, безусловно, приведут к краху существующего политического режима, несмотря на то что они пытаются огрызаться», — сказал зампред Совбеза.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты HIMARS против российских объектов в Крыму. 8 июля представитель Пентагона сообщил, что США уже поставили на Украину восемь реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами, а в рамках нового пакета помощи планируется поставить еще четыре установки.

1 июня стало известно о выделении Соединенными Штатами пакета помощи Украине стоимостью в $700 млн. В рамках пакета Киев получил РСЗО HIMARS с боеприпасами, четыре вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных