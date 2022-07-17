Медведев предупредил власти Украины о Судном дне в случае атаки на Крым

«В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию», — сказал зампред Совбеза на встрече с ветеранами в Волгограде (цитата по ТАСС).