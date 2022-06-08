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В Кремле назвали пост Медведева об «ублюдках и выродках» его личной позицией

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Резкие посты зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Telegram являются выражением личного отношения к вражеским проявлениям в отношении страны, прокомментировал опубликованный накануне пост пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В данном случае та запись, о которой вы говорите, написана от первого лица. Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. И это настолько резко не дружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции. Поэтому такая резкая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима», – сказал Песков.

На вопрос о том, соответствуют ли посты Медведева внешнеполитической позиции России, Песков заявил, что «внешнеполитическая позиция России формулируется и излагается президентом Российской Федерации».

7 июня в своем Telegram-канале Медведев опубликовал пост, в котором объяснил резкость своих высказываний. «Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», – написал Медведев.

О ком конкретно идет речь в посте, политик не уточнил. Ранее зампредседателя Совбеза России неоднократно критиковал политику западных стран в отношении страны. 31 мая он заявлял, что санкции, введенные западными странами, направлены «конкретно против народа России», в их основе лежит «омерзительная и иррациональная ненависть».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных