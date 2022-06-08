В Кремле назвали пост Медведева об «ублюдках и выродках» его личной позицией

7 июня в своем Telegram-канале Медведев опубликовал пост, в котором объяснил резкость своих высказываний. «Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», – написал Медведев.